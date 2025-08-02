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Edis ve Dua Lipa buluştu: Yan yana görüntüleri sosyal medyayı salladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Edis ve Dua Lipa buluştu: Yan yana görüntüleri sosyal medyayı salladı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü pop yıldızı Edis, Kosova'da gerçekleştirilen Sunny Hill Festivali'nde sahne aldı. Konser öncesinde dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile bir araya gelen ikilinin buluşması, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kosova’nın başkenti Priştine’de gerçekleşen Sunny Hill Festivali, birçok ünlü ismi sahnesinde ağırladı. Türk pop şarkıcısı Edis de sahne alanlar arasında yerini aldı.

Türk pop müziğinin başarılı ismi, festivalin açılış performansını gerçekleştirdi. Ünlü şarkıcı, sahneye Dua Lipa’dan hemen önce çıkarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

SOSYAL MEDYA ONLARI KONUŞTU

Edis ve Dua Lipa, sahneye çıkmadan önce bir araya gelerek keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. İkilinin samimi anlarının yer aldığı video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Edis ve Dua Lipa buluştu: Yan yana görüntüleri sosyal medyayı salladı - 1. Resim

DUA LİPA’DAN EDİS’E: HARİKA GÖRÜNÜYORSUN!

Sosyal medyada gündem olan videoda Dua Lipa'nın Edis’e, “İlk kez mi katılıyorsun bu festivale? Harika görünüyorsun! Böyle bir kalabalık önünde sahneye çıkmak baya heyecanlı olmalı” dediği duyuldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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