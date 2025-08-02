Edis ve Dua Lipa buluştu: Yan yana görüntüleri sosyal medyayı salladı

Kosova’nın başkenti Priştine’de gerçekleşen Sunny Hill Festivali, birçok ünlü ismi sahnesinde ağırladı. Türk pop şarkıcısı Edis de sahne alanlar arasında yerini aldı.

Türk pop müziğinin başarılı ismi, festivalin açılış performansını gerçekleştirdi. Ünlü şarkıcı, sahneye Dua Lipa’dan hemen önce çıkarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

SOSYAL MEDYA ONLARI KONUŞTU

Edis ve Dua Lipa, sahneye çıkmadan önce bir araya gelerek keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. İkilinin samimi anlarının yer aldığı video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

DUA LİPA’DAN EDİS’E: HARİKA GÖRÜNÜYORSUN!

Sosyal medyada gündem olan videoda Dua Lipa'nın Edis’e, “İlk kez mi katılıyorsun bu festivale? Harika görünüyorsun! Böyle bir kalabalık önünde sahneye çıkmak baya heyecanlı olmalı” dediği duyuldu.