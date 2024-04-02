Hangi illere kayyum atandı 2024? İşte 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sonrası kayyum atanan iller

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Nisan 2024 15:31 - Güncelleme: 2 Nisan 2024 16:02 - Güncelleme:

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31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nin ardından birçok büyükşehir, il ve ilçe belediyesine kayyum atandı. Terör örgütleriyle bağlantılı olmaları gerekçesiyle 3 büyükşehir, 2 il, 29 ilçe ve 3 belde belediyesine kayyum atanmıştı. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nin ardından kayyum konusu tekrar konuşulmaya başlandı. Vatandaşlar kayyum atanan iller ve belediyeler hangileri merak ediyor. İşte geçmişte kayyum atanan belediyeler…