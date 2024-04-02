Hangi illere kayyum atandı 2024? İşte 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sonrası kayyum atanan iller
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nin ardından birçok büyükşehir, il ve ilçe belediyesine kayyum atandı. Terör örgütleriyle bağlantılı olmaları gerekçesiyle 3 büyükşehir, 2 il, 29 ilçe ve 3 belde belediyesine kayyum atanmıştı. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nin ardından kayyum konusu tekrar konuşulmaya başlandı. Vatandaşlar kayyum atanan iller ve belediyeler hangileri merak ediyor. İşte geçmişte kayyum atanan belediyeler…
Kayyum atanan iller hangileri? 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sona erdi. Seçim sonuçlarının ardından mazbatalar kazanan belediye başkan adaylarına YSK tarafından verilmeye başlandı. Seçim sonrası en çok konuşulan konular arasında geçmiş seçim sonrası kayyum atamaları oldu.
KAYYUM ATANAN İLLER HANGİLERİ?
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nden sonra hiçbir büyükşehir, il ve ilçe belediyesine kayyum ataması yapılmadı.
Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığı yönünde karar alındığını duyurdu.
DEM Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada Zeydan’ın memnu haklarının 29 Mart Cuma günü, başsavcılık üzerine mahkeme kararıyla alındığı belirtildi. DEM, mahkeme kararına itiraz etti.
Seçim Kurulu, mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan adaya verilmesini kararlaştırdı. Van’daki seçimlerde en yüksek oyu AK Parti adayı Abdulahat Arvas almıştı.
2019 SEÇİMLERİNİN ARDINDAN HANGİ İLLERE KAYYUM ATANDI?
31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nden sonra terör örgütleri ile bağlantıları olması nedeniyle birçok belediyeye kayyum atandı. Van, Erzurum, Kars illerinde kayyum atandı. İşte diğer il ve ilçeler...
19 Ağustos 2019 tarihinde Van Büyükşehir, Mardin Büyükşehir ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerine,
17 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır Kulp Belediyesi'ne,
18 Eylül 2019 tarihinde Erzurum Karayazı Belediyesi'ne,
18 Ekim 2019 tarihinde Hakkari Merkez Belediyesi'ne, Hakkari Yüksekova Belediyesi'ne ve Mardin Nusaybin Belediyesi'ne,
22 Ekim 2019 tarihinde Van Erciş Belediyesi'ne, Diyarbakır Kayapınar Belediyesi'ne, Diyarbakır Bismil Belediyesi'ne ve Diyarbakır Kocaköy Belediyesi'ne,
29 Ekim 2019 tarihinde Şırnak Cizre Belediyesi'ne,
2 Kasım 2019 tarihinde Van Saray Belediyesi'ne,
4 Kasım 2019 tarihinde Mardin Kızıltepe Belediyesi'ne,
9 Kasım 2019 tarihinde Van İpekyolu Belediyesi'ne,
13 Kasım 2019 tarihinde Şırnak İdil Belediyesi'ne, Diyarbakır Yenişehir Belediyesi'ne, Diyarbakır Hazro Belediyesi'ne ve Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar belde belediyesine,.
16 Kasım 2019 tarihinde Şanlıurfa Suruç Belediyesi'ne, Mardin Mazıdağı Belediyesi'ne, Mardin Derik Belediyesi'ne ve Mardin Savur Belediyesi'ne,
7 Aralık 2019 tarihinde Van Muradiye Belediyesi'ne, Van Özalp Belediyesi'ne, Van Başkale Belediyesi'ne ve Batman'ın İkiköprü belde belediyesine,
18 Aralık 2019 tarihinde Muş Varto Belediyesi'ne, Muş Bulanık Belediyesi ile Muş'un Erentepe belde belediyesine,
21 Aralık 2019 tarihinde Diyarbakır Sur Belediyesi'ne,
23 Mart 2020 tarihinde Batman Merkez Belediyesi'ne, Diyarbakır Ergani Belediyesi'ne, Diyarbakır Eğil Belediyesi'ne, Diyarbakır Lice Belediyesi'ne, Diyarbakır Silvan Belediyesi'ne, Bitlis Güroymak Belediyesi'ne, Iğdır'ın Halfeli belde belediyesine ve Siirt'in Gökçebağ belde belediyesine,
15 Mayıs 2020 tarihinde Iğdır'ın Merkez Belediyesi'ne, Siirt'in Merkez Belediyesi'ne, Siirt Baykan Belediyesi'ne, Siirt Kurtalan Belediyesi'ne ve Muş'un Altınova belde belediyesine,
24 Haziran 2020 tarihinde Elazığ'ın Sarıcan belde belediyesine,
13 Temmuz 2020 tarihinde Ağrı Diyadin Belediyesi'ne kayyum atandı.
2 Ekim 2020 tarihinde Kars Belediyesi'ne,
2 Mart 2021 tarihinde Erzurum Karaçoban Belediyesi'ne kayyum atandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi