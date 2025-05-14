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Hayal Köseoğlu kimdir, kaç yaşında? Oynadığı dizi ve filmler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hayal Köseoğlu kimdir, kaç yaşında? Oynadığı dizi ve filmler
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Sosyal medyada gündem olan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu kariyeri ve oynadığı diziler merak ediliyor. 32 yaşındaki oyuncu son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde oynadı.

Paylaşımlarıyla gündeme gelen Hayal Köseoğlu kimdir, kaç yaşında merak ediliyor. Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde rol alan oyuncu, Muhteşem Yüzyıl ve Aşk-ı Memnu dizilerinde oynadı. 

HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR?

20 Aralık 1992 yılında doğan Hayal Köseoğlu, dizi ve tiyatro oyuncusudur. Üniversite eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. 

6 yaşında Ruhsar dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Köseoğlu, Mahallenin Muhtarları ve Aşk-ı Memnu dizilerinde oynadı. 

Hayal Köseoğlu kimdir, kaç yaşında? Oynadığı dizi ve filmler - 1. Resim

HAYAL KÖSEOĞLU OYNADIĞI DİZİLER

Televizyon dizileri:

1998 – Ruhsar

1999 – Mahallenin Muhtarları

2008–2010 – Aşk-ı Memnu

2011 – Muhteşem Yüzyıl

2016 – Arkadaşlar İyidir

2017 – İstanbullu Gelin

2017–2018 – Ufak Tefek Cinayetler

2019–2021 – Mucize Doktor

2021–2022 – Mahkum

2023 – Altın Kafes

2024–2025 – Hudutsuz Sevda

Hayal Köseoğlu kimdir, kaç yaşında? Oynadığı dizi ve filmler - 2. Resim

İnternet dizileri

2021 – Bonkis

2022 – Cezailer

Filmler:

2019 – Sesinde Aşk Var

2019 – Özgür Dünya

2019 – 7. Koğuştaki Mucize

2021 – Bir Nefes Daha

2022 – Beni Sevenler Listesi

2023 – Seni Görüyorum

Hayal Köseoğlu kimdir, kaç yaşında? Oynadığı dizi ve filmler - 3. Resim

HAYAL KÖSEOĞLU KAÇ YAŞINDA?

20 Aralık 1992 yılında doğan Hayal Köseoğlu 2025 yılı itibarıyla 32 yaşında.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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