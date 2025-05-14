Hayal Köseoğlu kimdir, kaç yaşında? Oynadığı dizi ve filmler

Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mayıs 2025 13:25 - Güncelleme: 14 Mayıs 2025 13:25 - Güncelleme:

Sosyal medyada gündem olan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu kariyeri ve oynadığı diziler merak ediliyor. 32 yaşındaki oyuncu son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde oynadı.

Paylaşımlarıyla gündeme gelen Hayal Köseoğlu kimdir, kaç yaşında merak ediliyor. Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde rol alan oyuncu, Muhteşem Yüzyıl ve Aşk-ı Memnu dizilerinde oynadı. HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR? 20 Aralık 1992 yılında doğan Hayal Köseoğlu, dizi ve tiyatro oyuncusudur. Üniversite eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. 6 yaşında Ruhsar dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Köseoğlu, Mahallenin Muhtarları ve Aşk-ı Memnu dizilerinde oynadı. HAYAL KÖSEOĞLU OYNADIĞI DİZİLER Televizyon dizileri: 1998 – Ruhsar 1999 – Mahallenin Muhtarları 2008–2010 – Aşk-ı Memnu 2011 – Muhteşem Yüzyıl 2016 – Arkadaşlar İyidir 2017 – İstanbullu Gelin 2017–2018 – Ufak Tefek Cinayetler 2019–2021 – Mucize Doktor 2021–2022 – Mahkum 2023 – Altın Kafes 2024–2025 – Hudutsuz Sevda İnternet dizileri 2021 – Bonkis 2022 – Cezailer Filmler: 2019 – Sesinde Aşk Var 2019 – Özgür Dünya 2019 – 7. Koğuştaki Mucize 2021 – Bir Nefes Daha 2022 – Beni Sevenler Listesi 2023 – Seni Görüyorum HAYAL KÖSEOĞLU KAÇ YAŞINDA? 20 Aralık 1992 yılında doğan Hayal Köseoğlu 2025 yılı itibarıyla 32 yaşında.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan