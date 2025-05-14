Hayal Köseoğlu kimdir, kaç yaşında? Oynadığı dizi ve filmler
Sosyal medyada gündem olan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu kariyeri ve oynadığı diziler merak ediliyor. 32 yaşındaki oyuncu son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde oynadı.
Paylaşımlarıyla gündeme gelen Hayal Köseoğlu kimdir, kaç yaşında merak ediliyor. Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde rol alan oyuncu, Muhteşem Yüzyıl ve Aşk-ı Memnu dizilerinde oynadı.
HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR?
20 Aralık 1992 yılında doğan Hayal Köseoğlu, dizi ve tiyatro oyuncusudur. Üniversite eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı.
6 yaşında Ruhsar dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Köseoğlu, Mahallenin Muhtarları ve Aşk-ı Memnu dizilerinde oynadı.
HAYAL KÖSEOĞLU OYNADIĞI DİZİLER
Televizyon dizileri:
1998 – Ruhsar
1999 – Mahallenin Muhtarları
2008–2010 – Aşk-ı Memnu
2011 – Muhteşem Yüzyıl
2016 – Arkadaşlar İyidir
2017 – İstanbullu Gelin
2017–2018 – Ufak Tefek Cinayetler
2019–2021 – Mucize Doktor
2021–2022 – Mahkum
2023 – Altın Kafes
2024–2025 – Hudutsuz Sevda
İnternet dizileri
2021 – Bonkis
2022 – Cezailer
Filmler:
2019 – Sesinde Aşk Var
2019 – Özgür Dünya
2019 – 7. Koğuştaki Mucize
2021 – Bir Nefes Daha
2022 – Beni Sevenler Listesi
2023 – Seni Görüyorum
HAYAL KÖSEOĞLU KAÇ YAŞINDA?
20 Aralık 1992 yılında doğan Hayal Köseoğlu 2025 yılı itibarıyla 32 yaşında.