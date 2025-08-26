Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hulusi Çil kimdir, neden öldü?

Hulusi Çil kimdir, neden öldü?

Hulusi Çil kimdir, neden öldü?
Atçılık camiasında tanınan bir isim olan deneyimli iş insanı Hulusi Çil, 76 yaşında hayatını kaybetti. 99’ncu Gazi Koşusu’nun galibi Cutha’nın sahibi Hulusi Çil'in hayatı ve neden öldüğü merak konusu oldu.

2025 yılında gerçekleşen 99. Gazi Koşusu, kamu gündeminde geniş yankı bulan bir olay olarak hafızalarda yer edindi.

Yarışı kazanan safkan Cutha ile jokeyi Ahmet Çelik büyük bir başarı elde ederken; atın sahibi Hulusi Çil'in hayatı ve ölüm sebebi mercek altına alındı. 

Hulusi Çil kimdir, neden öldü? - 1. Resim

HULUSİ ÇİM KİMDİR?

1949 yılında Gaziantep’de doğan Hulusi Çil, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ile Galatasaray Mühendislik Yüksekokulu’ndan mezun oldu.

Kendi şirketleriyle sanayi ve turizm alanlarında faaliyet gösteren bir iş insanıdır. Uzun süre atçılık ve yetiştiricilikle uğraşan Çil, 2016 yılında Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi seçildi.

Aerosal Sanayiciler Derneği’nde başkanlık görevinde bulunan Çil, Büyük Kulüp ve Moda Deniz Kulübü üyesiydi. Bu yıl yapılan 99. Gazi Koşusu’nu Cutha isimli tayıyla kazanan Hulusi Çil, evli ve iki çocuk babasıdır.

Hulusi Çil kimdir, neden öldü? - 2. Resim

HULUSİ ÇİM NEDEN ÖLDÜ?

Hulusi Çim'in neden öldüğüne dair henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Çil’in cenazesi, 26 Ağustos 2025 Salı günü Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği, yaptığı açıklamada, “Dernek üyemiz ve TJK Asli Üyesi Hulusi Çil’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, atçılık camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verdi.

