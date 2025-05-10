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Hurda araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Hurda araç teşviki başladı mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hurda araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Hurda araç teşviki başladı mı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ÖTV muafiyetli satış düzenlemesi gündemde kalmaya devam ediyor. 2000 model ve daha eski araçları kapsaya hurda teşviki teklifinin yasalaşması durumunda milyonlarca kişi sıfır kilometre araç alımında vergi avantajı sağlayacak.

Otomobil sahiplerinin uzun süredir beklediği hurda araç teşviki arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

ürkiye Büyük Millet Meclisi’ne konuya ilişkin yeni bir düzenleme sunulması üzerine 25 yaş ve üzerindeki araçların trafikten çekilmesi durumunda ÖTV muafiyetiyle sıfır araç alımının yolunu açabileceği tahmin edilmektedir.

Hurda araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Hurda araç teşviki başladı mı? - 1. Resim

HURDA TEŞVİKİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hurda teşviki için hazırlanan yasa teklifine ilişkin henüz bir yeni gelişme bulunmamaktadır. 

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile Kırıkkale Halil Öztürk'ün hazırladığı Özel Tüketim Vergisi'nde değişikli öngören kanun teklifinin TBMM'de görüşülmesi beklenmektedir.

Hurda araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Hurda araç teşviki başladı mı? - 2. Resim

Teklifte yerli üretim araçların kapsama alınması bekleniyor. Teklif olduğu gibi yasalaşması halinde 6 farklı markanın 12 modeli kapsamın içine giriyor.

Bu modeller Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve Türkiye’de yeni üretilmeye başlanan VW Transporter.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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