İçişleri Bakanlığı 22 - 26 Nisan 2024 tarihleri arasında 1608 personel alacak

3 Nisan Resmi Gazete kararları yayınlandı. Resmi Gazete'ye göre İçişleri Bakanlığı 1608 Sözleşmeli eleman alımı yapacak. Peki, İçişleri Bakanlığı eleman alımına kimler başvurabilir? Hangi pozisyonlarda alım olacak? İşte başvuru detayları...

Resmi Gazete’de yer alan ilana göre, İçişleri Bakanlığı çeşitli pozisyonlarda toplam 1608 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Alım yapılacak pozisyonlar ise merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak? İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı başvuru ne zaman? Tüm merak edilenler haberimizde...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1608 PERSONEL ALIMI

Resmi Gazete’de yer alan ilana göre, İçişleri Bakanlığı toplam 1608 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Alım yapılacak pozisyonlar arasında büro personeli, mühendis, avukat, teknisyen, destek personeli, tekniker, mimar, arşiv uzmanı, çağrı karşılama personeli ve programcı gibi çeşitli unvanlar yer aldı.

BAŞVURU ŞARTLARI

İçişleri Bakanlığı toplam 1608 sözleşmeli personel başvuru şartları şöyle; Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da belirtilen genel ve özel şartlara sahip olması, adayların 18 yaşını doldurmuş, kamu haklarından mahrum bulunmamak, belirli suçlardan mahkum olmamak, erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik hizmetini tamamlamış olmak...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1608 PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Başvurular, 22 - 26 Nisan 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecektir.