İnci Taneleri dizisinde Hatice karakterini 22 yaşındaki Kayra Sır canlandırıyor
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İnci Taneleri Hatice kim, gerçek adı ne? sorusu gündeme geldi. İnci Taneleri dizisinde Hatice karakterini canlandıran Kayra Sır kim, kaç yaşında merak ediliyor. Kayra Sır hayatı ve biyografisinin detayları haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...
İnci Taneleri Hatice kim, gerçek adı ne? Kayra Sır kim, kaç yaşında? sorularının cevapları araştırılmakta. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisinde Hatice karakteri dikkat çekti.
İNCİ TANELERİ HATİCE KİM, GERÇEK ADI NE?
İnci Taneleri dizisinde Hatice karakterini 22 yaşındaki oyuncu Kayra Sır canlandırıyor.
KAYRA SIR KİMDİR?
Kayra Sır, 9 Mart 2002'de İstanbul'da doğdu. 2004 yılında jimnastik derslerine başlayan Sır, 2008 yılında piyona çalmaya başladı. London Colloge of Music sınavlarında Grade 8'i bitiren Kayra Sır, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bale bölümüne 2011 yılında yarı zamanlı olarak başladı. 2017 yılında Pera Güzel Sanatla Lisesinde tiyatro alanında okumaya başladı. Ardından İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. Oyunculuk ve tiyatro eğitimleri aldı. 2022 yılında Baba dizisiyle ekran önüne çıktı.
KAYRA SIR KAÇ YAŞINDA?
2002 doğumlu Kayra Sır, 22 yaşındadır.
KAYRA SIR OYNADIĞI DİZİLER
2021 - 2022 Baba
2024 İnci Taneleri