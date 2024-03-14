İnci Taneleri dizisinde Hatice karakterini 22 yaşındaki Kayra Sır canlandırıyor

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mart 2024 21:36 - Güncelleme: 14 Mart 2024 21:48 - Güncelleme:

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İnci Taneleri Hatice kim, gerçek adı ne? sorusu gündeme geldi. İnci Taneleri dizisinde Hatice karakterini canlandıran Kayra Sır kim, kaç yaşında merak ediliyor. Kayra Sır hayatı ve biyografisinin detayları haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...