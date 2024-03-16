İnci Taneleri Yıldız karakterini kim canladırıyor, gerçek adı ne araştırılmakta. İnci Taneleri'nin Yıldız'ı Ümit Beste Kargın'ın hayatı, biyografisi ve oynadığı diziler haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...

İnci Taneleri Yıldız kim, gerçek adı ne? Ümit Beste Kargın kimdir, kaç yaşında? soruları gündeme geldi. Başrolünde Yılmaz Erdoğan'ın olduğu İnci Taneleri dizisinde Yıldız karakteri merak konusu oldu.

İNCİ TANELERİ YILDIZ KİM, GERÇEK ADI NE?

İnci Taneleri dizisinde Yıldız karakterini Ümit Beste Kargın canlandırıyor.

ÜMİT BESTE KARGIN KİMDİR?

Ümit Beste Kargın, 1993 yılında İstanbul'da doğdu. Üniversite eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro bölümünde tamamladı. Bursa Nilüfer Tiyatrosu'nda rol almaya başladı. 2015 yılında Aşkların En Güzeli dizisiyle ilk televizyon dizisinde rol aldı. Ardından Joker, Ex Aşkım, Şahsiyet gibi dizilerde yer alan Kargın, son olarak İnci Taneleri dizisinde Yıldız karakterini canlandırıyor.

ÜMİT BESTE KARGIN OYNADIĞI DİZİLER

Aşkların En Güzeli 2015

Joker: Müptela 2018

Ex Aşkım 2021

Yargı 2021

Bir Zamanlar Çukurova 2022

Bizim Hoca: Sıkıntı Yok 2023

Şahsiyet 2024

İnci Taneler 2024

ÜMİT BESTE KARGIN KAÇ YAŞINDA?

1993 doğumlu olan Ümit Beste Kargın, 31 yaşındadır.