İnegöl Belediyesi, 1 Ulaştırma Mühendisi, 25 çöp kamyonu arkası personeli, 5 çöp kamyonu şoförü alacak

3 ayrı alanda çalışmak için personel alımı yapacak olan İnegöl Belediyesinin duyurusunun ardından vatandaşlar hangi alanda alım yapılacak, kaç kişi merak ediyordu. 25 çöp kamyonu arkası personeli olmak üzere toplamda 31 personel işe alınacak.

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Bursa'da vatandaşları sevindiren haber geldi. Belediye tarafından yapılacak olan işe alımın ardından İnegöl Belediyesi personel alımı hangi meslekler ve başvuru şartları merak edilmişti. Açıklamayla beraber alım yapılacak alanlar belli oldu.

İNEGÖL BELEDİYESİ 31 PERSONEL ALIMI HANGİ MESLEKLER?

Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Ulaştırma Mühendisi, 25 çöp kamyonu arkası personeli, 5 çöp kamyonu şoförü alınacak. Yapılan açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu:

“Kurumumuz bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 ayrı alanda görevlendirilecek personel alımı yapılacak. İlçe halkımıza en iyi hizmeti sunmak adına yapılan alım çerçevesinde; 1 Ulaştırma Mühendisi, 25 çöp kamyonu arkası personel, 5 çöp kamyonu şoförü istihdam edilecek.

Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız Ulaştırma Mühendisi alımı için 23 Temmuz Salı saat 17.00’a kadar Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:1 İnegöl Belediye Başkanlığı adresinde bulunan İnegöl Belediyesi Personel Hizmetlerine bizzat başvuru yapabilecek. Çöp kamyonu arkası ve çöp kamyonu şoför alımı için ise 31 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00’ a kadar Mahmudiye Mahallesi 29.Mobilya Sokak No 29 adresinde Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binasına gelerek bizzat başvuru yapabilecek."

BURSA 31 PERSONEL İŞE ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Ulaştırma Mühendisi alanı için erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması, çalışmaya engel teşkil edecek sağlık sorunu olmaması, en az B sınıfı ehliyet, üniversitelerin ulaştırma mühendisliği bölümünden mezun olmak, tercihen en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak, ekip çalışmasına yatkın, iletişim becerileri güçlü, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, MS Ofis programlarına ileri seviye hakim olmak, QGIS, Vissim, AutoCAD ve Visto programlarını bilen, tercihen Autodesk Civil 3D, NETCAD programlarını bilen.

Çöp kamyonu arkası için; Sağlık sorunu olmamak, 45 yaşından gün almamış olmak, İnegöl sınırları içinde ikamet ediyor olmak, esnek ve vardiyalı çalışma şartları yer aldı.

Başvuru yapacak olan adaylar 1 adet fotoğraf ile başvuru yapabilecek.

Çöp kamyonu şoförü için şartlar arasında E (Eski ehliyet) veya C (Yeni ehliyet) ehliyete sahip olmak, Belgelendirmek şartı ile 3 yıl kamyon şoförlüğü tecrübesi olmak, SRC-2 ve SRC-4 Belgesine sahip olmak, Psikoteknik belgesine sahip olmak. Sağlık sorunu olmamak, 45 yaşından gün almamış olmak, İnegöl sınırları içinde ikamet ediyor olmak, esnek ve vardiyalı çalışma yer aldı.