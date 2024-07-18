CHP'li belediyelere bir ret daha! Mülteciye ‘25 kat pahalı nikâh’ yargıdan döndü

CHP’li belediyelerin mültecilere yönelik keyfi uygulamaları vatandaşın tepkisini çekerken, başkanların faşizan uygulamaları bir bir yargıdan dönüyor. Son olarak CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın, 400 lira olan nikâh ücretini, göçmenler için bu rakamın 25 katı olan 10 bin liraya çıkarmasına yargı ‘dur’ dedi.

SAMET EKER ANKARA - Afyonkarahisar İdare Mahkemesi, belediyenin kararı için yürütmeyi durdurma kararı aldı. CHP’nin yönettiği Uşak’ta da yabancı uyruklu kişilerin nikâh ücretleri 21 kat zamla 15 bin liraya çıkarılmıştı. Bu konuda da önümüzdeki günlerde benzer bir karar alınabileceği belirtiliyor.

EŞİTLİK VE ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNE AYKIRI!

Konuya dair Uluslararası Mülteci Hakları Derneği “Uşak Belediye Meclisi tarafından alınan söz konusu karar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda düzenlenen eşitlik ve ölçülülük ilkesine aykırı olup 5393 sayılı Belediye Kanunu’nu da ihlal etmektedir. Bu doğrultuda, tarafımızca yürütmenin durdurulması talepli olacak şekilde, Uşak İdare Mahkemesi nezdinde iptal davası ikame edilmiş olup süreç tarafımızca takip edilmektedir” şeklinde açıklama yapmıştı.

100 BİN LİRA NİKAH ÜCRETİ

Daha önce de CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehirde yabancıların evliliklerinde 100 bin lira nikâh ücreti ödemesine karar vermişti. Ayrıca Özcan, yabancıların su faturalarına 10 kat zam yapmıştı. Tanju Özcan’ın aldığı bu kararlar, 2022’nin Şubat ayında yargıdan dönmüştü. Öte yandan, TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 2023’te kıyılan nikâh sayısı 565 bin 435. Afyonkarahisar’da 5 bin 177 nikâh kıyılırken, Uşak’ta bu sayı 2 bin 644 oldu. İki şehirdeki nikâh sayısının az olması ve mülteci sayısının genel nüfusa oranı düşünüldüğünde belediye başkanlarının aldığı kararların şov amaçlı olduğu yorumları da yapılıyor.