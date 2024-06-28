İYİ Parti'den istifa eden Halil İbrahim Oral, 2018'de Ankara milletvekili seçilmişti

Seçim sonuçlarının ardından beklenilen sonucun alınmamasıyla beraber İYİ Parti'de istifalar devam ediyor. Meral Akşener'in görevi bırakmasıyla beraber birçok isim partiden ayrıldığını açıklamıştı. Bugün istifasını duyuran Halil İbrahim Oral neden istifa etti, kimdir gibi sorular gündemde yer alırken açıklaması sosyal medyada konuşuldu.

31 Mart seçimlerinden sonra meydana gelen İYİ Parti depreminde sarsıntılar sürüyor. Halil İbrahim Oral, bugün görevinden ayrıldığını partiye yönelik eleştirilerini belirterek açıkladı. Vatandaşlar ise 27. dönem Ankara milletvekilliği yapan İbrahim Oral'ın hayatına dair bilgileri araştırmaya başladı.

HALİL İBRAHİM ORAL İSTİFA MI ETTİ, NEDEN?

Oral, X hesabından yayımladığı paylaşım ile görevinden ayrıldığını ve nedenlerini sıraladı. Paylaşımda yer alan bazı ifadeler şöyle:

"Saygıdeğer dava arkadaşlarım, Kıymetli Türk milleti, Bu satırları İyi Parti güneşinin ilk ışıklarının yükseldiği; Cesurlar Hareketi’nin ilk adımlarını attığı, ilk programını gerçekleştirdiği kadim Türk yurdu, Kubbetüs İslam Ahlat’tan yazıyorum.

Memleketim Ahlat’tan çok büyük bir mana, umut ve inançla yola çıkan İyi Parti; başta Türk milliyetçileri olmak üzere toplumumuzun her kesimi için bir siyasi alternatif olmuş, her eğilimden vatandaşımızı bir çatı altında barındırmayı başarmıştı." sözlerine uzun bir paylaşım ile devam ederken

"Bir ilahiyatçı, bir öğretmen ve bir siyasetçi olarak evimiz, yuvamız, sevdamız Türkiye’miz için görev düştüğü zaman her daim hiçbir sıfata ihtiyaç duymadan hizmet etmeye devam edeceğimi de belirtmek istiyorum. Yüce Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah’a ısmarladık İYİ Parti. Saygılarımla." sözleri ile istifasını duyurdu.