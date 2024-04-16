Jeep’in yeni CEO’su Antonio Filosa TOFAŞ’ın Türkiye’de Jeep üretebileceğini duyurdu

TOFAŞ Türkiye'de Jeep üretimine başlayabilir. Bu konu ile ilgili Stellantis'in yeni CEO'su stratejisini açıkladı. İşte haber ile ilgili tüm detaylar...

Stellantis'in off-road markası Jeep'in yeni CEO'su Antonio Filosa, markayı kısa sürede büyütmeyi hedefliyor ve bu büyüme planlarından biri Türkiye ve TOFAŞ ile ilgili olabilir. Filosa'nın hedefi, Jeep'in küresel satışlarını 2 milyona çıkarmak ve ABD satışlarını 1 milyona yükseltmek. Bu hedeflere ulaşmak için markanın üretim kapasitesinin artırılması planlanıyor. İşte detaylar...

TOFAŞ TÜRKİYE'DE JEEP ÜRETECEK Mİ?

Stellantis'in off-road markası olan Jeep, özellikle ABD'de ana pazarı olmasına rağmen, Avrupa'da ve diğer pazarlarda zorlanıyor. Buettner'ın Netflix belgeselinde de belirttiği gibi, Jeep'in küresel satışlarını artırmak için üretim kapasitesinin genişletilmesi gerekiyor.

Antonio Filosa, Jeep'in yeni CEO'su olarak atandıktan sonra, markanın büyümesi için üç sütunlu bir strateji belirledi. Bu stratejinin bir parçası, mevcut ürünlerin üretimini maliyet açısından daha rekabetçi üslerde yerelleştirmek. Bu çerçevede, Türkiye ve TOFAŞ'ın potansiyel bir üretim üssü haline gelebileceği öne sürülüyor.

TOFAŞ KİME AİT?

TOFAŞ, geçtiğimiz yıl Stellantis'in Türkiye haklarını satın almıştı ve bu anlaşma kapsamında Jeep de TOFAŞ tarafından dağıtılmasına karar verilmişti. Bu durum, Türkiye'nin Jeep üretimi için uygun bir konumda olduğunu gösteriyor.

Filosa'nın stratejisinin ikinci sütunu, güç aktarma organlarında esneklik sunmak. Jeep, 2030 yılına kadar ABD satışlarının yüzde 50'sinin, Avrupa'da ise yüzde 100'ünün tamamen elektrikli olmasını öngörüyor ancak kısa ve orta vadede içten yanmalı motor varyantlarını eklemeyi değerlendiriyor.

Üçüncü sütun ise Jeep'in pazardaki kapsamını güvence altına almak. Özellikle ABD'deki düşüşün nedeni olan Cherokee gibi modellerin kaybını tekrarlamamak için firma, pazar kapsamını genişletmeyi hedefliyor.

Jeep'in yeni CEO'su Antonio Filosa'nın stratejisi, markanın küresel pazardaki varlığını güçlendirmek ve uzun vadeli büyümeyi sağlamak için önemli adımlar içeriyor. Türkiye ve TOFAŞ'ın bu stratejinin bir parçası olması, ülkenin otomotiv endüstrisine olan katkısını artırabilir.