Türk Sinemasının usta oyuncularından biri olan Kadir İnanır 24 Mart'ta hastaneye kaldırılmıştı. Bu üzücü haberin ardından sevenleri tarafından Kadir İnanır öldü mü soruları ortaya atılırken kendisinin sağlık durumunun iyiye gittiği bilgisi verildi. Peki Kadir İnanır kimdir? İşte Kadir İnanır'ın hayatı ve kariyeri hakkında detaylar...

KADİR İNANIR ÖLDÜ MÜ?

Ünlü Türk sinema oyuncusu Kadir İnanır 24 Mart'ta evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye yatırılmasının ardından sağlık durumuyla ilgili endişeler artarken sevenleri ve hayranları Kadir İnanır'ın durumu hakkında bilgi sahibi olmak için sabırsızlanıyordu.

Ancak, son gelen bilgilere göre, İnanır'ın sağlık durumu hızla iyileşiyor. Yoğun bakımda geçirdiği sürecin ardından 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılan ünlü oyuncu servise alındı. Ve daha da sevindirici olan haber ise ertesi gün akşam saatlerinde taburcu edildiği oldu.

Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili gelen bu olumlu haber, sevenlerini ve hayranlarını sevindirdi. Oyuncunun sağlığına kavuşmasıyla birlikte kariyerine ve hayata kaldığı yerden devam edeceği umuluyor.

KADİR İNANIR KİMDİR?

Ünlü Türk sinema oyuncusu Kadir İnanır, 15 Nisan 1949'da Fatsa'da dünyaya geldi. Türk sinemasının köşe taşlarından biri olan İnanır, oyunculuk kariyerine "foto-roman"larda başladı ve ardından "Son Yedi Adım Sonra" adlı filmle sinemaya adım attı.

Kadir İnanır'ın filmografisinde yer alan önemli yapıtlar arasında Türkan Şoray ile başrolleri paylaştığı "Tatar Ramazan" ve "Dönüş", Fatma Girik ile birlikte oynadığı "Yılanların Öcü", Müjde Ar ile kamera karşısına geçtiği "Ah Güzel İstanbul", ve Hale Soygazi ile başrolü paylaştığı "Bir Yudum Sevgi" gibi unutulmaz filmler bulunmaktadır.

2003 yapımı "Gönderilmemiş Mektuplar" adlı sinema filmi Kadir İnanır'ın Türkan Şoray ile 24 yıl aradan sonra tekrar bir araya geldiği önemli bir yapıt olarak dikkat çekiyor.

Usta sanatçı Kadir İnanır sadece oyuncu olarak değil aynı zamanda yönetmenlik koltuğunda da başarılı işlere imza atmıştır. 1991 yapımı "Ah Gardaşım" ve 1992 yapımı "Savcı" filmlerinin yönetmenliğini üstlenmiştir.