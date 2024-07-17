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İsmail Kartal'ın kalp krizi geçirdiği iddiaları yalanlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsmail Kartal&#039;ın kalp krizi geçirdiği iddiaları yalanlandı
Fenerbahçe, İsmail Kartal, Kalp Krizi, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü olan İsmail Kartal'ın kalp krizi geçirerek ameliyata alındığına dair iddialar sosyal medyada paylaşılırken tgrthaber.com.tr'nin kulüp kaynaklarından aldığı bilgiye göre, iddialar gerçeği yansıtmamakta.

Süper Lig ekiplerinden olan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın bugün rahatsızlandığına dair iddialar ortaya atılırken iddianın yalan olduğu öğrenildi.

İSMAİL KARTAL KALP KRİZİ Mİ GEÇİRDİ?

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü olan İsmail Kartal hakkında kalp krizi geçirdi iddiası ortaya atılmıştı. 

tgrthaber.com.tr'nin kulüp kaynaklarından aldığı bilgiye göre; İsmail Kartal ile ilgili ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmıyor. Eski teknik direktörün daha önceden planlanmış olan anjiyo işlemi için hastaneye gittiği belirtirken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kalp krizi geçirdiği iddia edilen İsmail Kartal'ın yoğun bakımda olduğu söyleniyor - 1. Resim

İSMAİL KARTAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

15 Haziran 1961 yılında doğan Kartal, eski milli futbolcu ve teknik direktördür. Futbolculuk hayatına Sarıyer'de başlayan isim Gaziantepspor'a transfer oldu.

1983-1993 aralığında forma giydiği Fenerbahçe'de 235 maç oynarken 9 tanesi penaltı olarak toplamda 15 gol kaydetti.

1993-1994 sezonunda Denizlispor'da 32 maça çıkarken 12 gol attı. 1994-1995 sezonunda Adanaspor'da forma giydikten sonra futbolculuk hayatını bıraktı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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