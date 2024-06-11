İsmail Kartal yeni sezonda hangi takımı çalıştıracak? Yurt dışından talip çıktı

Fenerbahçe'de 99 puan toplayarak sezonu ikinci sırada tamamlayan İsmail Kartal'a yurt dışından takımların ilgi gösterdiği öğrenildi.

Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en fazla puan toplayan teknik direktörü olan İsmail Kartal'ın yeni sezonda hangi takıma gideceği merakla bekleniyor.

Görevini Jose Mourinho'ya teslim eden Kartal'ın Suudi Arabistan ekiplerinden teklif aldığı iddia edilmişti.

Ara vermeyi düşünmeyen tecrübeli hocanın, güvendiği bir projeye dahil olmak istediği ve tekliflere sıcak baktığı öğrenildi.

İSMAİL KARTAL'A İLGİ VAR

Süper Lig'den daha önce Samsunspor'un da devrede olduğu öne sürülen 62 yaşındaki antrenöre menajerler vasıtasıyla birçok teklif geldiği konuşuluyor.

Bu sezon 99 puan toplayan İsmail Kartal, 38 lig maçında 31 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi alarak sezonu ikinci sırada bitirmişti.

Sarı-lacivertliler, tek yenilgisini ligin ilk devresinde kendi sahasında 3-2'lik Trabzonspor'a karşı almıştı.