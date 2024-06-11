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Ali Koç mazbatasını aldı! Fenerbahçe'de görev dağılımı yapıldı

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Ali Koç mazbatasını aldı! Fenerbahçe&#039;de görev dağılımı yapıldı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'a karşı girdiği başkanlık seçimini kazanan Ali Koç, yeni dönemin mazbatasını alarak göreve başladı.

Fenerbahçe Kulübünün Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda üst üste üçüncü kez başkan seçilen Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kongre başkanlık divanına seçilen Vefa Küçük ve yeni yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu mazbata töreninin kulüp binasında gerçekleştirildiği belirtildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Vefa Küçük, "Biz güzel bir seçim süreci yaşadık, hava şartları her ne kadar açık ve güzel olsa da herkes gibi hepimizi havanın çok sıcak olması etkiledi ama ona rağmen kongreye büyük bir heyecan ve büyük bir katılım vardı. Sonunda da gayet demokratik ve şeffaf bir şekilde sayımlar yapıldı, sandıklarda da hiçbir itilaf olmadı." ifadelerini kullandı.

Ali Koç mazbatasını aldı! Fenerbahçe'de görev dağılımı yapıldı - 1. Resim

ALİ KOÇ: ŞİMDİ İŞLERİMİZ BAŞLIYOR

Mazbata töreninde konuşma yapan Ali Koç, "Fenerbahçe camiası için güzel bir seçim süreci daha sonuçlandı" diyerek şunları kaydetti:

"Beni ve arkadaşlarımı en çok sevindiren konu 47’de 47 yaptık. Hiçbir sandıkta fire vermemişiz, hatta hiçbir sandıkta kafa kafaya bile gelmemişiz. Başkan olarak üzüldüğüm konu, katılımın düşük olması. Buradaki ana faktörün de bir gün önce sanki 'seçim bitti' algısının yayılması. Ben bile kadim dostlarımdan, şehir dışından ‘Artık bu seçim bitti, gelmesek olur mu?’ diye mesajlar aldım. Dolayısıyla katılımın biraz daha düşük olmasını ona bağlıyorum. Sonuç itibarıyla renkli, heyecanlı, yeri geldiğinde gergin yeri geldiğinde coşkulu bir seçim daha sonuçlandı. Fenerbahçe camiasına hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Esas şimdi işlerimiz başlıyor. İnşallah hep beraber önümüzdeki sezon bu tarihlerde seçim galibiyetini değil, şampiyonlukları kutladığımız dönem olur."

Ali Koç mazbatasını aldı! Fenerbahçe'de görev dağılımı yapıldı - 2. Resim

FENERBAHÇE'DE GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Mazbata töreninin ardından yönetim kurulunun ilk toplantısını yaptığı ve görev dağılımının şu şekilde belirlendiği belirtildi:

Başkan Vekili: Erol Bilecik

Genel Sekreter: Burak Kızılhan

Spor Şubeleri Sorumlusu: Ahmet Ketenci

Hukuk İşleri Sorumlusu: Fethi Pekin

Düzenleyen:  - Spor
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