Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Hatayspor'dan ayrılan Volkan Demirel'in dijital bir Youtube kanalında yorumculuk yapacağı açıklandı. İşte detaylar...
Son olarak Hatayspor'da görev alan Volkan Demirel, sezoun bitmesine kısa bir süre kala istifa etmişti.
Yeni sezon öncesi hangi takımı çalıştıracağı merakla beklenen Demirel'in Asist Analiz adlı bir Youtube kanalında yorumculuk yapacağı belirtildi.
Volkan Demirel'in adı geçtiğimiz günlerde Antalyaspor ile anılmıştı.
Akdeniz ekibi, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası göreve Fenerbahçe'nin bir başka efsanesi Alex de Souza'yı getirmişti.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor