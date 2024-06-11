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Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

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Volkan Demirel&#039;in yeni adresi belli oldu

Spor Haberleri

Hatayspor'dan ayrılan Volkan Demirel'in dijital bir Youtube kanalında yorumculuk yapacağı açıklandı. İşte detaylar...

Son olarak Hatayspor'da görev alan Volkan Demirel, sezoun bitmesine kısa bir süre kala istifa etmişti.

Yeni sezon öncesi hangi takımı çalıştıracağı merakla beklenen Demirel'in Asist Analiz adlı bir Youtube kanalında yorumculuk yapacağı belirtildi.

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu - 1. Resim

Volkan Demirel'in adı geçtiğimiz günlerde Antalyaspor ile anılmıştı.

Akdeniz ekibi, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası göreve Fenerbahçe'nin bir başka efsanesi Alex de Souza'yı getirmişti.

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