A Milli Takım'a 1 oyuncu daha katıldı! Montella, genç yıldızı apar topar kampa çağırdı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 öncesi sürpriz bir karara imza atarak Ümit Milli Takım oyuncusu Serdar Saatçi'yi kadroya dahil etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, takımda yaşanan sakatlıklar sonrası Serdar Saatçi'ye sarıldı.

Ümit Milli Takım'da yer alan genç stoper, kampa davet edilerek EURO 2024 kadroduna çağrıldı.

TFF'den yapılan açıklamada "Portekiz'in Braga kulübünde forma giyen Ümit Millî Takım oyuncumuz Serdar Saatçı, A Millî Takımımızın Almanya'daki kamp çalışmalarında yer almak üzere Hannover'e yolculuk edecek kafileye dahil edildi." ifadeleri yer aldı.

SEDAT SAATÇİ: TARİFİ İMKANSIZ BİR DUYGU!

Genç oyuncunun babası Sedat Saatçı, Skorer'e yaptığı açıklamada yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.

Tarifi imkansız bir duygu yaşadıklarını söyleyen Saatçi, "Kendisi de çok heyecanlı. Süre aldığında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor. Bir baba olarak ben de büyük mutluluk yaşıyorum. Küçüklüğünden beri Serdar'ın hedefi A Milli Takım formasını giymekti. Umarım süre alır, elinden geleni yapacağından şüphem yok" ifadelerini kullandı.