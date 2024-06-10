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A Milli Takım, Polonya'ya kaybetti! Galibiyet golü 90'da geldi

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A Milli Takım, Polonya&#039;ya kaybetti! Galibiyet golü 90&#039;da geldi

Spor Haberleri

EURO 2024 öncesi Polonya ile karşılaşan A Milli Takım, sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekibin galibiyet golünü 90.dakikada Zalewski kaydetti.

A Milli Takım, Polonya ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti.

Ev sahibi ekibin gollerini Zalewski ve Swiderski atarken, Ay-yıldızlıların tek sayısı Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

Türkiye, EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak.

A Milli Takım, Polonya'ya kaybetti! Galibiyet golü 90'da geldi - 1. Resim

POLONYA 2 -1 TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ

9' İrfan Can Kahveci'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutu farklı şekilde auta gitti.

12' GOL! Samet Akaydin'in kafayla ceza sahası ön çizgisine indirdiği top Lewandowski'nin önünde kaldı. Lewandowski'nin pasında topla buluşan Swiderski, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu filelere gönderdi: 1-0.

21' Hakan Çalhanoğlu'nun pasında Kerem Aktürkoğlu ceza sahası sağ çaprazından kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kerem'in şutunu Szczesny çıkardı.

21' Pozisyonun devamında ceza sahası dışında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin şutu üstten dışarı gitti.

25' İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun şutu direk dibinden auta çıktı.

37' Orkun Kökçü'nün sağ çaprazdan çektiği şut Szczesny'nin sağından dışarı çıktı.

45' İlk yarı Polonya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.55' Arda Güler'in ara pasında Barış Alper Yılmaz kaleciyle karşı karşıya kaldı. Barış Alper'in şutunu kaleci Szczesny kornere çeldi.

77' GOOOL! Kenan Yıldız'ın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutu kaleci Szczesny'nin sağından ağlara gitti: 1-1.

79' Szczesny'nin kalesini terk ettiği pozisyonda Kerem Aktürkoğlu topu çaldı. Kerem'in ceza sahası sol çaprazından çektiği şut üst direğe de çarpıp dışarı gitti.

87' Piatek kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutu çekti, Mert Günok zor topu sağına yatıp çıkarmayı başardı.

90' GOL! Zalewski sol çaprazdan aldığı topu ceza sahasına kadar sürdü ve Mert Günok'un sağından topu filelere gönderdi: 2-1.

A Milli Takım, Polonya'ya kaybetti! Galibiyet golü 90'da geldi - 2. Resim

POLONYA - TÜRKİYE MAÇ KADROLARI

Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz (Dk. 46 Salamon), Kiwior, Frankowski, Piotrowski (Dk. 46 Sebastian Szymanski), Slisz (Dk. 78 Damian Szymanski), Zielinski (Dk. 46 Moder), Zalewski, Swiderski (Dk. 19 Piatek), Lewandowski (Dk. 33 Urbanski)

Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan (Dk. 61 Merih Demiral), Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Salih Özcan (Dk. 61 Okay Yokuşlu), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 71 Kenan Yıldız), İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Arda Güler), Orkun Kökcü, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 83 Cenk Tosun), Semih Kılıçsoy (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz)

Goller: Dk. 12 Swiderski, Dk. 90 Zalewski (Polonya), Dk. 77 Barış Alper Yılmaz (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 47 Salamon, Dk. 67 Slisz (Polonya), Dk. 51 Barış Alper Yılmaz, Dk. 76 Orkun Kökcü (Türkiye)

Düzenleyen:  - Spor
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