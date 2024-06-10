Futbol sahasında ilginç sakatlık! A Milli Takım'a gol atan Swiderski, sevinç sırasında talihsiz bir an yaşadı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
A Milli Takım'ın Polonya ile oynadığı hazırlık maçında ilginç bir sakatlık yaşandı. Ev sahibi ekibin oyuncusu Karol Swiderski, gol sevinci sırasında sakatlandı.
A Milli Takım, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya ile karşılaştı.
Deplasmanda oynanan mücadelede sporseverler ilginç bir ana tanıklık etti.
Maçın henüz 12. dakikasında golle buluşan Swiderski, yaşadığı sevinç sırasında sakatlık yaşadı.
Ayağını burkan 27 yaşındaki forvet, oyundan çıkarak yerini Piatek'e bıraktı.
SWIDERSKI'NİN GOLÜ
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor