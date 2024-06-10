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Futbol sahasında ilginç sakatlık! A Milli Takım'a gol atan Swiderski, sevinç sırasında talihsiz bir an yaşadı

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Futbol sahasında ilginç sakatlık! A Milli Takım&#039;a gol atan Swiderski, sevinç sırasında talihsiz bir an yaşadı

Spor Haberleri

A Milli Takım'ın Polonya ile oynadığı hazırlık maçında ilginç bir sakatlık yaşandı. Ev sahibi ekibin oyuncusu Karol Swiderski, gol sevinci sırasında sakatlandı.

A Milli Takım, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya ile karşılaştı.

Deplasmanda oynanan mücadelede sporseverler ilginç bir ana tanıklık etti.

Futbol sahasında ilginç sakatlık! A Milli Takım'a gol atan Swiderski, sevinci sırasında talihsiz bir an yaşadı - 1. Resim

Maçın henüz 12. dakikasında golle buluşan Swiderski, yaşadığı sevinç sırasında sakatlık yaşadı.

Ayağını burkan 27 yaşındaki forvet, oyundan çıkarak yerini Piatek'e bıraktı.

SWIDERSKI'NİN GOLÜ

Düzenleyen:  - Spor
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