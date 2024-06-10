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Polonya - Türkiye CANLI | EURO 2024 öncesi son prova

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Polonya - Türkiye CANLI | EURO 2024 öncesi son prova

Spor Haberleri

A Milli Takım, Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 öncesi Polonya ile hazırlık maçında karşılaşıyor. Vincenzo Montella, dev şampiyona öncesi oyuncuların son durumunu yakından gözlemliyor.

A Milli Takım, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya ile deplasmanda karşılaşıyor.

Temsilcimiz bu mücadelenin ardından EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran'da Dortmund'da kozlarını paylaşacak.

Ay-yıldızlılar, saha sonrası sırasıyla Portekiz ve Çekya ile kozlarını paylaşacak.

POLONYA'NIN GOLÜ

POLONYA - TÜRKİYE İLK 11'LER

Polonya: Szczesny, Walukiewicz, Salamon, Kiwior, Skoras, Romanchuk, Zielinski, Puchacz, Szymanski, Buksa, Lewandowski.

Türkiye: Mert Günok, Samet Akaydin, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Semih Kılıçsoy

Polonya - Türkiye CANLI | EURO 2024 öncesi son prova - 1. Resim

A MİLLİ TAKIM'IN EURO 2024 GENİŞ KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)

Düzenleyen:  - Spor
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