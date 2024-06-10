Amedspor'dan Belhanda sürprizi! Ersun Yanal, şampiyonluk kadrosu kuruyor

Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Amedspor, Galatasaray ve Adana Demirspor'un eski yıldızı Younes Belhanda için devreye girdi. İşte detaylar...

Teknik direktörlüğe Ersun Yanal'ı getirerek flaş bir hamle yapan Amedspor, TFF 1. Lig için iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor.

Kulüp başkanı Aziz Elaldı, Ajansspor'a yaptığı açıklamada Faslı futbolcuyu kadrolarında görmek istediğini söyledi.

Yeni teknik direktör Ersun Yanal ile ilgili düşüncelerini aktaran Elaldı, "Hangi hoca bize uyabilir, hangi hoca bizi hedefimize ulaştırabilir diye düşündükten sonra Ersun Hoca ile temas sağladık. Nihayetinde; Ersun Yanal ile örtüşen felsefemiz, örtüşen yapımız, örtüşen gelecekle ilgili planlamamız, örtüşen futbola bakış açımız ve bir bütün olarak hayata bakış açımız sayesinde hocamızla anlaştık. Ersun Yanal Hocamız için önümüzdeki günlerde resmi imza töreni düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

AMEDSPOR'DAN BELHANDA AÇIKLAMASI

Süper Lig'de daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor formalarını giyen Younes Belhanda iddiaları için de konuşan Amedspor Başkanı Aziz Elaldı, "Ersun Yanal'ın da içinde olduğu bir transfer komitemiz olacak. Amedspor olarak transferde ilk tercihimiz karakterli futbolcuları kadromuza katmak. Younes Belhanda'yı kadromuzu görmek isteriz. Belhanda çok önemli bir isim. Bu isimlerle görüşme noktasında ne olur bilmiyorum." dedi.