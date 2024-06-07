Ersun Yanal 1. Lig'e yükselen Amedspor ile anlaştı

Trabzonspor ve A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran, Fenerbahçe'yi şampiyon yapan son hoca olan Ersun Yanal Trendyol 1. Lig'e yükselen Amedspor ile el sıkıştı.

Türk futbolunun tecrübeli teknik adamlarından Ersun Yanal, Trendyol 1. Lig'e yükselen Amedspor ile anlaştı. Bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor'u da çalıştıran Yanal'ın sözleşme imzalayacağı tarih açıklandı.

ERSUN YANAL AMEDSPOR İLE ANLAŞTI

Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Aziz Elaldı yaptığı açıklamada, "Yanal Takımı kavramının altında savunma yapmayan, yaptıran bir futbol anlayışı hakimdir. Türk futbolunu analiz, performans, GPS, beslenme ve mental destek gibi kavramlarla tanıştıran, genç teknik adamların ve gençlerin önünde dev kapılar açan Yanal’ın felsefesini her zaman takdir ediyoruz. Elde ettiği başarılar, kazandığı kupalar, yetiştirdiği genç yıldızlar ve antrenörlerle futbolumuzda çok ayrı bir konuma sahip Yanal ile çıkacağımız yolculuk için çok heyecanlıyız" ifadelerine yer verdi.

Amedspor’un 1. Lig’deki ilk yılında lige heyecan katacağını belirten Yanal ise, “Futbol, hepimizin ortak duygusu, ortak coşkusu, ortak heyecanı. Türkiye bir futbol ülkesi ve hepimizin daha iyi futbol felsefesine ulaşması için el ele vermesi gerekiyor. Amedspor ile başlayacağımız yolculuğun her dakikası bu açıdan çok önemli ve değerli” diye konuştu.

FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPAN SON HOCA

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de en son şampiyonluk yaşadığı dönemde takımın başındaki teknik patron Ersun Yanal'dı. Yanal'dan sonra sarı lacivertliler şampiyonluk kupasına hasret kalırken, deneyimli hoca da üst seviye takımlarda başka başarı sağlayamadı.