Okan Buruk, yeni sezon öncesi ilk ayrılığı duyurdu: Burada devam etmeyecek gibi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezon öncesi yapılacak kadro planlaması hakkında açıklamalarda bulundu.

Sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

beINSPORTS'a konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İtalyan oyuncunun son durumu hakkında şöyle konuştu:

"İtalya'daydım hafta sonu. Orada tesadüfen Zaniolo'nun menajerini gördüm. Onların birinci düşünceleri burada devam etmemek gibi ama ben tabii ki Zaniolo'yu çok isterim kadromuzda olsun. Bizim oyuncumuz ve belki günün sonunda bizimle olacak. Onun burada oynama isteğini gördükten sonra kalabilir."

Zaniolo ile İtalya'dan Juventus ve Milan'ın devrede olduğu öne sürülmüştü.

Yıldız oyuncunun yeni sezonda Serie A'da olmasına kesin gözüyle bakılıyor.