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Bayern Münih'in yıldızı 'Come to Galatasaray' yorumunu beğendi! Sosyal medyadaki taraftarlar harekete geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bayern Münih&#039;in yıldızı &#039;Come to Galatasaray&#039; yorumunu beğendi! Sosyal medyadaki taraftarlar harekete geçti

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, transfer döneminde orta sahayı güçlendirmek istiyor. Bayern Münih forması giyen orta saha Leon Goretzka, fotoğrafına yapılan 'Come to Galatasaray' yorumunu beğendi. Goretzka'nın yorumu beğenmesi Galatasaray taraftarını sosyal medyada harekete geçirdi.

Almanya Bundesliga'nın köklü ekiplerinden M'gladbach oyuncusu Christoph Kramer, Leon Goretzka'nın sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafa sürpriz bir yorum yaptı. Christoph Kramer, Leon Goretzka'nın paylaşımına "Come to Galatasaray" yorumunu yazdı.

Bayern Münih'in yıldızı 'Come to Galatasaray' yorumunu beğendi! Sosyal medyadaki taraftarlar harekete geçti - 1. Resim

BAYERN'İN YILDIZI PAYLAŞIMI BEĞENDİ

Leon Goretzka, Christoph Kramer'in "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi. Goretzka'nın paylaşımı beğenmesi, Galatasaray taraftarının heyecanlanmasına sebep oldu. Alman futbolcunun paylaşımı beğenmesinden kısa süre sonra, birçok Galatasaray taraftarı Goretzka'ya Galatasaray'a gel çağrısı yaptı.

Bayern Münih'in yıldızı 'Come to Galatasaray' yorumunu beğendi! Sosyal medyadaki taraftarlar harekete geçti - 1. Resim

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Bavyera ekibiyle 42 maça çıkan Goretzka, 6 gol 9 asistlik bir performans sergiledi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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