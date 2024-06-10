Bayern Münih'in yıldızı 'Come to Galatasaray' yorumunu beğendi! Sosyal medyadaki taraftarlar harekete geçti

Galatasaray, transfer döneminde orta sahayı güçlendirmek istiyor. Bayern Münih forması giyen orta saha Leon Goretzka, fotoğrafına yapılan 'Come to Galatasaray' yorumunu beğendi. Goretzka'nın yorumu beğenmesi Galatasaray taraftarını sosyal medyada harekete geçirdi.

Almanya Bundesliga'nın köklü ekiplerinden M'gladbach oyuncusu Christoph Kramer, Leon Goretzka'nın sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafa sürpriz bir yorum yaptı. Christoph Kramer, Leon Goretzka'nın paylaşımına "Come to Galatasaray" yorumunu yazdı.

BAYERN'İN YILDIZI PAYLAŞIMI BEĞENDİ

Leon Goretzka, Christoph Kramer'in "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi. Goretzka'nın paylaşımı beğenmesi, Galatasaray taraftarının heyecanlanmasına sebep oldu. Alman futbolcunun paylaşımı beğenmesinden kısa süre sonra, birçok Galatasaray taraftarı Goretzka'ya Galatasaray'a gel çağrısı yaptı.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Bavyera ekibiyle 42 maça çıkan Goretzka, 6 gol 9 asistlik bir performans sergiledi.