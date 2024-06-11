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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sürprizi! Portekizli yıldızı isteyen takım belli oldu

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Beşiktaş&#039;ta Gedson Fernandes sürprizi! Portekizli yıldızı isteyen takım belli oldu

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes için takımlar sıraya girdi. Suudi Arabistan'ın yanı sıra Rusya'dan ilgi duyan kulüpler olduğu öne sürüldü.

Yeni sezona iddialı hazırlanan Zenit, transfer sezonunda gözünü Beşiktaş'a çevirdi.

Daha önce Bahtiyar Zaynutdinov'u isteyen Rus ekibinin bu defa Gedson Fernandes için nabız yokladığı belirtildi.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sürprizi! Portekizli yıldızı isteyen takım belli oldu - 1. Resim

ZENIT, BEŞİKTAŞ'TAN 2 OYUNCU İSTEDİ

Sports Digitale'nin haberine göre; Zenit kulüp yetkililerin Gedson için temasa geçtiği öğrenildi.

Yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un raporunu bekleyecek olan Beşiktaş'ın kararını daha sonra vereceği aktarıldı.

Gedson Fernandes için en az 20 milyon euro isteyen Siyah-beyazlılar, Bahtiyar Zaynutdinov için de 5 milyon euro gelir hedefliyor.

Düzenleyen:  - Spor
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