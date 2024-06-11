Beşiktaş'ın eski yıldızı Pjanic'e teklif yağıyor! 34 yaşındaki futbolcu kararını açıklayacak

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah takımından ayrılma kararı alan Pjanic'e teklif yağıyor. Boşnak futbolcunun, kısa bir süre sonra yeni takımını açıklayacağı öğrenildi.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Miralem Pjanic'in geleceği belirsizliğini koruyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah takımında forma giyen Miralem Pjanic, bu ay sonunda sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle transferde birçok takımın gözdesi haline geldi.

PJANİC'E TEKLİF YAĞIYOR

Foot Mercato'nun haberine göre; Suudi Arabistan takımı Al-Raed'in yanı sıra Abu Dabi ve Dubai ekipleri de Pjanic'i kadrolarına katmak için devrede. Haberde, Fransa'dan iki takımın da Bosna Hersekli orta saha oyuncusunun durumu hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

Gelen teklifleri değerlendiren Boşnak yıldızın henüz kararını vermediği ancak kısa süre içerisinde yeni adresini açıklayacağı öğrenildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah formasını terleten Miralem Pjanic bu sezon 34 karşılaşmada görev aldı. Boşnak yıldız 11 asist üretti ancak gol kaydedemedi.