Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 'Tangocu' derbisi! İnter yıldız oyuncu için bonservis belirledi

Fenerbahçe ve Galatasaray, Rafa Silva'nın ardından İnter'in Arjantinli yıldızı için karşı karşıya geldi. İtalyan ekibinin gözden çıkardığı oyuncu için iki takımın pazarlık masasında olduğu gelen haberler arasında.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde karşı karşıya geldi. Hücum hattını güçlendirmek isteyen iki takımımız İnter'in Arjantinli yıldızını gündemine aldı.

İNTER GÖZDEN ÇIKARDI

La Gazzetta dello Sport'un geçtiği habere göre Fenerbahçe ve Galatasaray, Inter'in gözden çıkardığı Joaquin Correa'nın peşinde.

İnter'in geçtiğimiz sezon Fransa'nın Marsilya takımına kiraladığı Correa, İtalyan ekibine geri döndü.

İnter, sözleşmesinin son yılına girilen Correa ile sözleşme uzatmayı düşünmüyor ve oyuncuyu elden çıkartmayı planlıyor.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

İtalyan ekip, oyuncunun satışından 10 milyon Euro gibi bir gelir bekliyor. Arjantinli futbolcu ise İnter'den 3.5 milyon Euro kazanıyor.

Haberde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Correa için pazarlık masasında olduğu ve bonservis bedelini düşürmek için pazarlık yaptığı kaydedildi.

İNTER SERVET ÖDEMİŞTİ

Inter, 29 yaşındaki Arjantinli forveti 2021-22 sezonu başında Lazio'dan 6 milyon Euro'ya kiralamış, 1 sezon sonra 27.3 milyon Euro karşılığında bonservisini almıştı.