Fenerbahçe'de ayrılık! Mourinho'nun göndereceği ilk isim ortaya çıktı
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun kadro çalışmalarına başladığı ve takımda düşünmediği isimleri belirlediği öğrenildi.
Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı.
Jose Mourinho liderliğinde kadroda revizyona gitmesi beklenen Sarı-lacivertlilerde gözler ayrılacak isimlere çevrildi.
Geçen sezon forma şansı bulmakta zorlanan Ryan Kent'in yeni sezon kampına götürülmesi beklenmiyor.
Portekizli hocanın, Kent'i kadroda düşünmediği ve ayrılmasını istediği konuşuluyor.
BEŞİKTAŞ İSTİYOR İDDİASI
Geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş'ın Ryan Kent için Fenerbahçe ile temasa geçeceği iddia edilmişti.
Kariyerine İngiltere veya İskoçya'da devam etmek isteyen 27 yaşındaki kanat oyuncusunun, Süper Lig'de kalmaya sıcak bakmadığı belirtildi.