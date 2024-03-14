Kars son anket sonuçları açıklandı! ORC Araştırma yerel seçim anketi 2024

31 Mart yerel seçimlerinde anket çalışmaları hız kazandı. Seçmenin nabzını yoklayan son anketler belli oluyor. Kars'ta 2024 Türkiye yerel seçimleri için seçmenin nabzı yoklandı. Kars ilinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. Peki, ORC Ararştırma son ankete göre hangi aday önde? Kars son seçim anketi sonuçları ne diyor? Tüm merak edilenler haberimizde.

ORC Araştırma, Kars için son anket sonuçlarını duyurdu. Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesinde Kars özelinde yapılan anket çok konuşulacak. Peki, 31 Mart'ta yerel seçimler için sandık başına gidecek seçmen hangi partinin adayını destekleyecek? Seçmen Kars'ı hangi adaya emanet edecek? seçmen ne karar verecek? Seçim olsa hangi parti kazanır? ORC Araştırma son anket sonuçları 2024 haberimizde...

KARS SON ANKET SONUÇLARI 2024

ORC Araştırma Kars Belediye Başkanlığı için son anket sonuçlarını paylaştı. 2024 seçim anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. 7-9 Mart tarihleri arasında toplam 1065 kişi görüş bildirdi. 2024 son anket sonuçları şöyle...

ORC ARAŞTIRMA YEREL SEÇİM KARS ANKETİ

ORC Araştırma Kars ilinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltti. Güncel 2024 anket araştırmasına göre;

İYİ Parti adayı Metin Özad yüzde 23,8

MHP adayı Ötüken Sener yüzde 19,1

CHP adayı Dindar Gültekin 15,1

Bağımsız aday Ayhan Bilgen 7,3

Diğer parti adayları yüzde 3,7

Kararsız seçmen yüzde 9,5 oldu.