Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Politika > Murat Kurum, İmamoğlu'nun yerine getirmediği sözleri hatırlattı: İşte 10 maddede vaat edilip yapılmayanlar

Murat Kurum, İmamoğlu'nun yerine getirmediği sözleri hatırlattı: İşte 10 maddede vaat edilip yapılmayanlar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Murat Kurum, İmamoğlu&#039;nun yerine getirmediği sözleri hatırlattı: İşte 10 maddede vaat edilip yapılmayanlar

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum, İmamoğlu'nun söz verip yerine getirmediği 10 vaadi sıraladı. Kurum, "İstanbul’a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart’ta da İstanbullular hatırlamayacak. Nisanda geliyoruz" dedi.

Türkiye 17 gün sonra yerel seçimler için sandık başına gidecek. Siyasi partiler artık son seçim çalışmaları için geri sayıma başladı. Siyaset arenasındaki atışmalar da devam ediyor. 

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rakibi Ekrem İmamoğlu'nun söz vermesine rağmen yerine getirmediği 10 vaadi sıraladı.

"Söz verip tutmayanlara, verdiği sözleri hatırlamayanlara önemli hatırlatma" notuyla paylaşım yapan Kurum, yerine getirilmeyen vaatleri şöyle sıraladı:

  1. "5 yılda İstanbul’un deprem sorununu çözeceğiz.” dedi, çalıştaydan öteye gidemedi!
  2. "100 bin konut dönüştüreceğiz.” dedi, 5 binini bitiremedi!
  3. "15 bin yeni sosyal konut yapacağız.” dedi, o vaadi de yerine getirmedi!
  4. "Ulaşım sorununu çözeceğiz.” dedi, tam bir çileye dönüştürdü!
  5. "Mevcut metro hattını 2 katına çıkaracağız.” dedi, tek bir metro ihalesine çıkmadı!
  6. "100 bin araçlık kapalı otopark yapacağız.” dedi, yapmadıkları gibi İSPARK’ı bile batırdı!
  7. "İstanbul’un 2 yakasına 2 yeni otogar yapacağız” dedi, tek bir çivi bile çakmadı!
  8. "Megabüs hattı yapacağız” dedi, var olan metrobüsleri bile işletemedi!
  9. "70 km yeşil koridor oluşturacağım” dedi, doğal yaşam alanlarını koruyamadı. 
  10. "İBB’de hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım.” dedi, binlerce emekçi kardeşimizi işinden etti!

Kurum, paylaşımını "İstanbul’a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart’ta da İstanbullular hatırlamayacak. Nisanda geliyoruz" sözleriyle bitirdi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Seçim Kurulu'ndan Adana'ya özel karar! Seçim afişleri toplatıldı - PolitikaSeçim Kurulu'ndan Adana'ya özel karar!Ekrem İmamoğlu'ndan 2019'daki vaatleri ile ilgili sorulara toplu cevap: Hatırlamıyorum! - Politikaİmamoğlu'na 2019 yılında sözünü verdiği vaatler sorulduİmamoğlu'ndan para sayma görüntülerine ilişkin açıklama: Bizimle bir ilgisi yok - Politika'Bizimle bir ilgisi yok'DEM Parti İBB adayı Meral Danış Beştaş: "Çekileceğim bir yarışa girmem" - PolitikaAdaylıktan çekilecek mi?Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Taş ailesine konuk oldu - PolitikaErdoğan, iftarda Taş ailesine konuk olduMurat Kurum'dan İstanbul'un 964 mahallesine kentsel dönüşüm sözü - Politikaİstanbul'un 964 mahallesine kentsel dönüşüm sözüSon seçim anketinde ibre tersine döndü: İstanbul, Adana ve Balıkesir'de önde olan isimler değişti - PolitikaÜç büyükşehirde önde olan isimler değiştiAday belirleme sürecine isyan etmişti: DEVA Parti'sinden istifa eden isim AK Parti'ye katıldı - PolitikaDEVA Parti'sinden istifa eden isim AK Parti'ye katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'kent uzlaşısı' tepkisi: Kimin eli kimin cebinde... - PolitikaErdoğan'dan CHP'ye 'kent uzlaşısı' tepkisiEski İyi Parti milletvekili Ahmet Çelik'i bıçaklayan kardeşi tutuklandı - PolitikaEski vekil Ahmet Çelik'i bıçaklayan kardeşi tutuklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...