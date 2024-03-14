Murat Kurum, İmamoğlu'nun yerine getirmediği sözleri hatırlattı: İşte 10 maddede vaat edilip yapılmayanlar

Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum, İmamoğlu'nun söz verip yerine getirmediği 10 vaadi sıraladı. Kurum, "İstanbul’a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart’ta da İstanbullular hatırlamayacak. Nisanda geliyoruz" dedi.

Türkiye 17 gün sonra yerel seçimler için sandık başına gidecek. Siyasi partiler artık son seçim çalışmaları için geri sayıma başladı. Siyaset arenasındaki atışmalar da devam ediyor.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rakibi Ekrem İmamoğlu'nun söz vermesine rağmen yerine getirmediği 10 vaadi sıraladı.

"Söz verip tutmayanlara, verdiği sözleri hatırlamayanlara önemli hatırlatma" notuyla paylaşım yapan Kurum, yerine getirilmeyen vaatleri şöyle sıraladı:

"5 yılda İstanbul’un deprem sorununu çözeceğiz.” dedi, çalıştaydan öteye gidemedi! "100 bin konut dönüştüreceğiz.” dedi, 5 binini bitiremedi! "15 bin yeni sosyal konut yapacağız.” dedi, o vaadi de yerine getirmedi! "Ulaşım sorununu çözeceğiz.” dedi, tam bir çileye dönüştürdü! "Mevcut metro hattını 2 katına çıkaracağız.” dedi, tek bir metro ihalesine çıkmadı! "100 bin araçlık kapalı otopark yapacağız.” dedi, yapmadıkları gibi İSPARK’ı bile batırdı! "İstanbul’un 2 yakasına 2 yeni otogar yapacağız” dedi, tek bir çivi bile çakmadı! "Megabüs hattı yapacağız” dedi, var olan metrobüsleri bile işletemedi! "70 km yeşil koridor oluşturacağım” dedi, doğal yaşam alanlarını koruyamadı. "İBB’de hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım.” dedi, binlerce emekçi kardeşimizi işinden etti!

Kurum, paylaşımını "İstanbul’a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart’ta da İstanbullular hatırlamayacak. Nisanda geliyoruz" sözleriyle bitirdi.