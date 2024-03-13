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Haberler > Gündem > Görüntüleri paylaşan Murat Kurum sordu: İstanbul'a bu çile reva mı?

Görüntüleri paylaşan Murat Kurum sordu: İstanbul'a bu çile reva mı?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Murat Kurum, İstanbul, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İBB adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından kentteki ulaşım problemlerine dair bir video paylaşımını alıntıladı. Kurum paylaşımına "İstanbul’a bu çile reva mı?" notunu düştü.

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

METRODAKİ İZDİHAMI PAYLAŞTI

Bu sabah metro hattında meydana gelen izdiham, bazı vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı. Kurum da söz konusu videoyu kendi hesabından alıntılayarak "İstanbul’a bu çile reva mı?" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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