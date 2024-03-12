Murat Kurum'dan 'Ocak yanmıyordu' iddialarına cevap

Cumhur İttifakı İBB Başkanı adayı Murat Kurum, öğrenci evine yaptığı ziyarette 'ocak yanmıyordu" eleştirilerine cevap verdi. Kurum, "Demek ki o kadar becerikliyim ki ocağı yakmadan da menemen pişirebiliyorum. " dedi. Kurum, "Demek ki o kadar becerikliyim ki ocağı yakmadan da menemen pişirebiliyorum. Bunlar israfa alışmış ya, bütün ocakların yanması gerekiyor. Çok güzel de pişirdik yedik." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, bir televizyon programında kendisini sahura davet eden hukuk öğrencisi Feritcan Başaranoğlu'nun Fatih'teki evine misafir olmuştu. Öğrenci evinde menemen pişirdiği anlara ilişkin görüntülerde ocağın yanmadığına ve Gazze sorusu sordurulmadı iddialarına dair eleştirilere Murat Kurum cevap verdi.

Haber Global'de sorulara cevap veren Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Söyleyebilecek eleştirebilecek bir şey bulamıyorlar, yok ocağın altı yanmadı... Sınıfta böyle şımarık çocuklar olur ya. Şımarık, laf ebesi denebilecek kişiler vardır.

OCAK YANDI YANMADI...

Orada biz gençlerle bir araya gelmişiz, hem onları dinliyoruz, hep beraber sahur yapıyoruz. Bununla mutlu olan yok, ocak yandı, yanmadı...

İSRAFA ALIŞMIŞLAR

Demek ki o kadar becerikliyim ki ocağı yakmadan da menemen pişirebiliyorum. Bunlar israfa alışmış ya, bütün ocakların yanması gerekiyor. Çok güzel de pişirdik yedik.

İKNA ETTİM BİZDEN YANA OY KULLANACAK

Sandığa gidip gitmemek arasında kararsızlığı olan bir gencimiz vardı o gün orada, ben de ona şunu söyledim, "Siz bu ülkenin karar vericilerisiniz. Buradaki takdiriniz çok önemli. Gelecek sizin geleceğiniz. Kötü gidişata dur diyecek son nesil sizlersiniz." İkna ettim onu, bizden yana oyunu kullanacak. "

GAZZE SORUSU SORULDU

O programda ister istemez sunucularımız böyle olaylarla karşılaşıyorlar. Bir kızımız Gazze ile ilgili soru soracaktı. Moderatör müdahale etti bu programın içeriği böyle değil diye.

Ki Mehmet Akif Bey'in Gazze hassasiyetini hepimiz biliyoruz. İnsafsızca bir müdahale ve topyekun bir saldırı gerçekleştirdiler.

Kızın sorusunu da merak ettim hem de üzüldüm. Kızı çağırdık, sordu sorusunu, ben de cevapladım. "31 Mart'ta kazandığımızda Gazzeli çocuklarımız da sevinecek" dediğim için rahatsızlık duyuyorlar, duymaya devam etsinler. Her zaman mücadele edeceğiz. Yarı zamanlı belediye başkanı hemen tır dorsesinin arkasına geçip poz veriyor. Şimdiye kadar aklın neredeydi? Ben neysem oyum, rol yapmayacağım. Ben rol yaparak insanların sevgisini kazanmadım, bundan sonra da böyle olacağım. Kendimi farklı bir kalıba sokamam. İçimden geleni söylemeye devam edeceğim.