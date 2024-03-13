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Haberler > Politika > Murat Kurum'dan İmamoğlu'na mesaj: "Bırakın aday olmayı istifa etmeli"

Murat Kurum'dan İmamoğlu'na mesaj: "Bırakın aday olmayı istifa etmeli"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Murat Kurum&#039;dan İmamoğlu&#039;na mesaj: &quot;Bırakın aday olmayı istifa etmeli&quot;
İstanbul, Murat Kurum, Haber

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum'dan rakibi İBB Başkanı İmamoğlu'na dikkat çeken gönderme geldi. Kurum, "Algıyla 5 seneyi geçirdim yine algıyla devam ederim..." Yok öyle yağma. Bırakın yeniden aday olmayı, şu an istifa etmelidir. " dedi.

Türkiye adım adım seçime yaklaşıyor... Yerel seçimlere 17 gün kala Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum ile CHP'nin adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yarış giderek kızıştı. Rakibi İmamoğlu'nun 'bareti ters giydi' eleştirilerine cevap veren Murat Kurum,  Bırakın yeniden aday olmayı, şu an istifa etmelidir." dedi.

Haber Global'de yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Kurum şunları söyledi:

İMAMOĞLU ŞU AN İSTİFA ETMELİ

"Siyasi iradesini herkesin yansıtması en doğru olanıdır. Maalesef muhalefet bizi yapacağımız işlerle ilgili eleştiremiyor. Tek konuştukları ne; şurada gaf yaptı, burada şöyle söyledi. Aslında en büyük gafı kendileri yapıyor. Sırtında küfesi boş, yaptığı bir iş yok, 5 seneyi boşa geçirdi. İstanbulluları üzdüler, kırdılar. Yok bareti ters giydi, yok Gazze ile ilgili gaf yaptı. Bareti görse bunlar kayak tatilinde üzerine binip kayarlar.

Ben eserler, hizmetler yaparak buraya geldim. O bareti biz eser yaparken giydik. Baretin ne olduğunu bilmezler. Biz okuldan mezun olduk, baretimiz arabamızda gezdik. Biz o baretle asrın felaketinde 11 ili gezdik. Bu bir yerel seçim, yerel seçim hizmet seçimidir.

Bu azmi ve gayreti gösteremiyorlar. Bir bakıyorsunuz kendi ikballeri için nerede fırsat görseler oraya çadır kurmalar, kendi arkadaşlarını sırtından hançerlemeler. Ne oldu? Her şeyi biz biliriz anlayışı İstanbul'un ihtiyacı olan bir anlayış değil.

İstanbul'da yaşayan gençlerin umudu olmak zorundasınız. İnsanlar trafikte 3 saatte işe gidiyorsa dönüp aynaya bakmak zorundasınız. "Algıyla 5 seneyi geçirdim yine algıyla devam ederim..." Yok öyle yağma. Siz evinize gideceksiniz, gidemiyorsunuz. Nasıl olur ya böyle bir şey. Bırakın yeniden aday olmayı, şu an istifa etmelidir. Ben böyle bir durumda olacağım, bir dakika oturmam orada. Çözüm ne? Yatırım, toplu ulaşım. 

"BENİM ANKARA'DA DAYIM YOK"

Depremle ilgili çalışmayalım, ulaşımla ilgili çalışmayalım, müsilaj devam etsin, Marmara kirlensin, içme suyu noktasında İstanbul'a bir damla yeni kaynak getirmeyelim, sahipsiz hayvanlar sokakta gezmeye devam etsin, çözüm bu yani öyle m? Sen bu şehri yöneten belediye başkanıysan bunlara çözüm getirmek zorundasınız. Metrobüslerin yandığı, her gün arıza yaptığı bir İstanbul'u görüyoruz. Vaat vermesini biliyor. E ne oldu bugün? Ne oldu da 5 senedir hani bu sıkıntıları aşacaktık. Yeşil alan yapacaktın hani, hani her şey güzel olacaktı? İstanbul'da güzel olan bir şey söyleyin. Biz çalışacağız, biz çalışarak buraya geldik. Birilerinin ayağına taş koyarak gelmedik. Emin olun derler ya "Bir yere gelmek için Ankara'da dayın olacak..." Benim Ankara'da dayım yok. Dayım var Ankara'da ama köyde çiftçilik yapıyor. AK Parti'de Cumhurbaşkanımız kim en iyi işi yapacaksa onu oraya getirmeye gayret gösterir. Bakın örneği benim. 

"31 MART'TA ONLAR NE DERSE DESİN BİZ KAZANACAĞIZ"

46 bin afet konutu yapmışız gelmişiz. 80 tane tarihi meydanın ihyasını yapmışız. Ben size seçim sonucu açıklayayım, 31 Mart'ta onlar ne derse desin biz kazanacağız. Tüm İstanbul sevinecek, kaybeden kimse olmayacak. Gençlerimiz, kadınlarımız sevinecek."

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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