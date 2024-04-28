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Metrolar 28 Nisan EKPSS'ye girecek öğrenciler için ücretsiz olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Metrolar 28 Nisan EKPSS&#039;ye girecek öğrenciler için ücretsiz olacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ÖSYM'nin düzenlediği EKPSS için tüm adaylara metrolar ücretsiz olacak. Peki sınav günü sınava neler götürülebilir? Sınava akpil götürülür mü? Merak edilen tüm detaylar şu şekilde...

ÖSYM'nin düzenlediği Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/4) ile Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS), binlerce adayın katılımıyla gerçekleşecek. Bu önemli sınavlara girecek adaylar için ulaşım konusunda kolaylık sağlanması amacıyla Metro İstanbul tarafından ücretsiz seyahat imkanı sunulacak. Konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar şu şekilde...

Metrolar 28 Nisan EKPSS'ye girecek öğrenciler için ücretsiz olacak - 1. Resim

BUGÜN METROLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Bugün yapılacak e-YDS 2024/4 sınavı ile yarın gerçekleşecek 2024-EKPSS sınavına katılacak adaylar, sınav giriş belgelerini metro hatlarında ücretsiz seyahat etmek için kullanabilecekler. Metro İstanbul yetkilileri, sınav görevlilerinin de bu ücretsiz hizmetten faydalanabileceğini belirtti.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, adayların ve sınav görevlilerinin sınav giriş ve görev belgelerini göstermeleri şartıyla, sınavın başlangıcından 2 saat önce ve bitişinden 2 saat sonraya kadar metro hatlarını ücretsiz olarak kullanabilecekleri ifade edildi.

Metrolar 28 Nisan EKPSS'ye girecek öğrenciler için ücretsiz olacak - 2. Resim

ÖSYM SINAVINA AKPİL GÖTÜRÜLÜR MÜ?

Sınav günü adaylar sınav giriş belgesini ve kimlik belgesini yanlarında bulundurarak sınav binasına gitmelidirler. Sınav giriş belgesi, adayın sınav yerini, salonunu ve sınav saatini gösteren resmi bir belgedir. Kimlik belgesi ise, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport gibi resmi bir kimlik belgesi olabilir.

Ulaşım kartları veya benzeri kartlar, sınav sırasında gereksiz bir dikkat dağıtıcı olabileceği için sınav binasına alınmamaktadır. Adaylar sınav öncesinde sınav yerine nasıl ulaşacaklarını planlamalı ve gerekiyorsa ulaşım araçlarını veya kartlarını önceden temin etmelidirler.

ÖSYM sınavlarına girişte sadece sınav giriş belgesi ve kimlik belgesi kabul edilmektedir. Bu belgelerin dışında herhangi bir ulaşım kartı veya akpil benzeri materyaller sınav binasına alınmaz. Bu nedenle adayların sınav gününe hazırlıklı olmaları ve gerekli belgeleri de yanlarında bulundurmaları önemlidir.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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