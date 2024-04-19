21 Nisan’daki ALES sınavına günler kala ÖSYM izole sınav merkezini tanıttı

ÖSYM'nin dünyadan izole sınav merkezi sınav güvenliği ve soru gizliliğini sağlamak adına titizlikle hazırlanmış bir tesis olarak dikkat çekiyor. Bu adım sınav sürecinin her aşamasında güvenilir bir ortamın sağlanması açısından önem taşıyor. ALES ne zaman? YKS ne zaman? gibi sorular gündemdeyken ÖSYM'nin izole sınav merkezi dikkat çekiyor. İşte detaylar...

ÖSYM, yaklaşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde sınav güvenliğini artırmak amacıyla dikkat çeken bir adım attı. ÖSYM'nin dünyadan izole sınav merkezi, sınav sürecinin tüm aşamalarını kontrol altında tutmak ve güvenliği sağlamak için özel sistemlerle donatılmış durumda. ÖSYM'nin izole sınav merkezi. ile ilgili ayrıntılar şu şekilde...

YKS ÖNCESİ HAZIRLIKLAR TAMAMLANIYOR

Haziran'da gerçekleştirilecek YKS öncesinde, ÖSYM merkezinde 100'ün üzerinde görevli, soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için tam 45 gün boyunca dış dünyadan izole bir ortamda çalışacak. Bu süreçte sınav güvenliği, faraday kafesi ve sinyal karıştırıcı jammer gibi özel sistemlerin yanı sıra 7/24 emniyet güçlerinin nöbetiyle sağlanacak.

Sınavın hazırlık sürecinde görevli personel, 45 günlük sınav kampına katılmadan önce "kırmızı çizgi" adı verilen bir noktadan içeri adım atacak. Bu noktadan sonra dış dünyayla iletişim kesilecek ve sınav tamamlanana kadar dışarıyla temas kurulamayacak. Hatta merkezdeki çöpler dahi sınav güvenliği için dışarı çıkarılmayacak, bunlar sınav tamamlandıktan sonra eksi 18 derecede bekletilip bertaraf edilecek.

YKS SORULARI GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALAYAN YAZARLAR TARAFINDAN KALEME ALINIYOR

ÖSYM'nin sınav soruları, kurumun gizlilik sözleşmesi imzaladığı binlerce yazar tarafından özel bir alanda hazırlanıyor. Bu alana "kırmızı alan" deniyor ve yüksek güvenlik önlemleri burada alınıyor. Sorular, akademisyenlerce 3 kez denetlenerek şifreli soru havuzuna gönderiliyor.

Ayrıca merkezde görevli personelin uzun mesailerinde ihtiyaçları için sinema, spor salonları, masaj koltukları, dinlenme alanları, yemekhane ve yatakhane gibi özel alanlar da bulunuyor.

ÖSYM SINAV MERKEZİ KAPILARINI İLK KEZ KAMUOYUNA AÇTI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bu özel merkezin kapılarının ilk kez kamuoyuna açıldığını belirtirken, her yıl 60'a yakın sınavda, 10 milyonun üzerinde aday için 10 ila 45 gün süresince hazırlıklar yapıldığını vurguladı. Bu süreçte, her aşamada üst düzey güvenlik önlemlerinin bulunduğunu da ekledi.