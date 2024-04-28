İşlediği savaş suçları kabusu oldu... Netanyahu gergin!

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kendisi ve diğer üst düzey yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarması ihtimaline karşın tedirgin olduğu belirtiliyor.

İsrail basınında geçen haberlere göre, Netanyahu, UCM'nin Lahey'deki merkezi tarafından bir tutuklama emri çıkarma olasılığından dolayı "olağandışı derecede korkmuş ve endişeli" durumda.

"BENİ KURTARIN"

Netanyahu, son günlerde uluslararası liderlere ve yetkililere, özellikle de ABD Başkanı Joe Biden'e, bir tutuklama emrinin çıkarılmasını engellemek için telefon görüşmeleri yaptı.

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Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İsrail'in liderliğim altında, ICC'nin kendi kendini savunma hakkını baltalamaya yönelik herhangi bir girişimini asla kabul etmeyeceğiz. Orta Doğu'nun tek demokrasisi ve dünyanın tek Yahudi devletinin askerlerinin ve yetkililerinin ele geçirilme tehdidi skandal. Biz buna boyun eğmeyeceğiz," ifadesinde bulundu.

"SİVİLLER KATLEDİLİYOR"

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'deki sınır ötesi saldırısından bu yana Gazze Şeridi'ne karşı acımasız bir saldırı yürütüyor. O zamandan beri çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 34,400 Filistinli, İsrail tarafından öldürüldü. Malzeme eksikliği ve ağır yıkım ortamında 77,400'den fazla yaralı var.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla karşı karşıya. Ocak ayında verilen geçici bir karar, Tel Aviv'e soykırımcı eylemleri durdurmaları ve Gazze'deki sivillere insani yardımın sağlanmasını garanti etmek için önlemler almaları talimatını verdi.