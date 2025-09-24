Kayserispor-Beşiktaş erteleme maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ta kimler yok!..
Süper Lig'in 1. haftasında Kayserispor ile oynaması gereken maçı, Avrupa maçları sebebi ile yapamayan Beşiktaş bu akşam deplasmanda zorlu bir maça çıkacak. Ligde şuana kadar oynadığı 4 maçtan 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Siyah beyazlılar, Kayserispor karşısında kazanmak ve zirve ile olan puan farkının açılmasını engellemek için sahaya çıkacak. Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Diye aramalar başladı. Peki Beşiktaş'ta kimler eksik, Kayseri maçında kimler yok? İşte maç öncesi gelişmeler...
Süper Ligde iki maçı eksik olan ve zirvenin tam 12 puan gerisinde yer alan Beşiktaş, şampiyonluk yarışına havlu atmamak için bu akşam Kayseri ile karşılaşacak. Peki, Kayserispor-Beşiktaş erteleme maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Eksik futbolcular da merak konusu oldu, internette şu sıralar en çok aranan konulardan biri ise Beşiktaş'ta kimler sakat, Kayseri maçında kimler yok? oldu. İşte detaylar..
KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ ERTELEME MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kayserispor-Beşiktaş erteleme maçı bu akşam (24 Eylül Çarşamba) saat 20.00'de başlayacak.
KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Beşiktaş maçı Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?
Kayserispor-Beşiktaş erteleme maçını hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
BEŞİKTAŞ'TA KİMLER EKSİK?
Siyah beyazlılar dün yaptığı son antrenmanın ardından özel uçakla Kayseri’ye gitti. Kural gereği bu maçta forma giyemeyecek olan Taylan Bulut, Toure, Rıdvan Yılmaz, Cerny, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Djalo ile sakatlıkları bulunan Salih Uçan ve Mustafa Hekimoğlu kafilede yer almadı.