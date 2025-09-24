Beşiktaş ya tamam ya devam! Kritik maçta rakip Kayserispor

MURAD TAMER - Beşiktaş, erteleme maçında Kayserispor karşısında hayatî önem taşıyan bir mücadeleye çıkıyor. Ligdeki iki maçı eksik olan ve liderin 12 puan gerisinde bulunan siyah beyazlılar, şampiyonluk yarışında kalabilmek için mutlak galibiyet hedefliyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, son üç gün boyunca yaptığı konuşmalarda, Kayserispor maçında yaşanacak puan kaybının yol açacağı durumları oyuncularına anlattı. Bu kritik mücadelede Beşiktaş’taki eksikler oldukça fazla. Kayserispor maçı ertelendikten sonra yapılan tam sekiz transfer bu akşam sahada olmayacak.

RAFA KANADA

Özellikle sol kanattaki eksikler çok can sıkıyor. Sergen Yalçın, Kayserispor maçında Rafa Silva’yı 10 numara yerine sol kanatta değerlendirebilir. Diğer seçenek ise sol bekte Emirhan Topçu’ya görev verip David Jurasek’i kanatta oynatmak üzerine kurulu.

Öte yandan Beşiktaş’ın altyapısından yetişen 18 yaşındaki Devrim Şahin de sol kanat için alternatifler arasında. Kritik maç öncesi sakatlığını atlatan Wilfred Ndidi ile cezası sona eren Orkun Kökçü’nün bu akşam forma giyebilecek olması teknik heyeti biraz olsun rahatlattı.

10 EKSİKLE KAYSERİ'DE

Siyah beyazlılar dün yaptığı son antrenmanın ardından özel uçakla Kayseri’ye gitti. Kural gereği bu maçta forma giyemeyecek olan Taylan Bulut, Toure, Rıdvan Yılmaz, Cerny, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Djalo ilesakatlıkları bulunan Salih Uçan ve Mustafa Hekimoğlu kafilede yer almadı.

RASHICA İLK 11'E

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Milot Rashica, sakatlık riski nedeniyle Göztepe deplasmanında kadroda yer almamıştı. Sağlık ekibinin verdiği olumlu rapor doğrultusunda kadroya alınan Rashica’nın, Kayserispor deplasmanında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.