Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş ya tamam ya devam! Kritik maçta rakip Kayserispor

Beşiktaş ya tamam ya devam! Kritik maçta rakip Kayserispor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş ya tamam ya devam! Kritik maçta rakip Kayserispor
Beşiktaş, Kayserispor, Süper Lig, Transfer, Sakatlıklar, Forma, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ligde iki maçı eksik olan ve zirvenin 12 puan gerisindeki siyah beyazlılar, şampiyonluk yarışına havlu atmamak için sahada.

MURAD TAMER - Beşiktaş, erteleme maçında Kayserispor karşısında hayatî önem taşıyan bir mücadeleye çıkıyor. Ligdeki iki maçı eksik olan ve liderin 12 puan gerisinde bulunan siyah beyazlılar, şampiyonluk yarışında kalabilmek için mutlak galibiyet hedefliyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, son üç gün boyunca yaptığı konuşmalarda, Kayserispor maçında yaşanacak puan kaybının yol açacağı durumları oyuncularına anlattı. Bu kritik mücadelede Beşiktaş’taki eksikler oldukça fazla. Kayserispor maçı ertelendikten sonra yapılan tam sekiz transfer bu akşam sahada olmayacak.

RAFA KANADA

Özellikle sol kanattaki eksikler çok can sıkıyor. Sergen Yalçın, Kayserispor maçında Rafa Silva’yı 10 numara yerine sol kanatta değerlendirebilir. Diğer seçenek ise sol bekte Emirhan Topçu’ya görev verip David Jurasek’i kanatta oynatmak üzerine kurulu.

Öte yandan Beşiktaş’ın altyapısından yetişen 18 yaşındaki Devrim Şahin de sol kanat için alternatifler arasında. Kritik maç öncesi sakatlığını atlatan Wilfred Ndidi ile cezası sona eren Orkun Kökçü’nün bu akşam forma giyebilecek olması teknik heyeti biraz olsun rahatlattı.

Beşiktaş ya tamam ya devam! Kritik maçta rakip Kayserispor - 1. Resim

10 EKSİKLE KAYSERİ'DE

Siyah beyazlılar dün yaptığı son antrenmanın ardından özel uçakla Kayseri’ye gitti. Kural gereği bu maçta forma giyemeyecek olan Taylan Bulut, Toure, Rıdvan Yılmaz, Cerny, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Djalo ilesakatlıkları bulunan Salih Uçan ve Mustafa Hekimoğlu kafilede yer almadı. 

RASHICA İLK 11'E

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Milot Rashica, sakatlık riski nedeniyle Göztepe deplasmanında kadroda yer almamıştı. Sağlık ekibinin verdiği olumlu rapor doğrultusunda kadroya alınan Rashica’nın, Kayserispor deplasmanında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dursun Özbek'ten önemli mesajlar: Hem güvenoyu hem zeytin dalı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dursun Özbek'ten önemli mesajlar: Hem güvenoyu hem zeytin dalı - SporDursun Özbek'ten hem güvenoyu hem zeytin dalıLiverpool, Southampton’u geçti! 7’de 7 yaptı - SporLiverpool, Southampton’u geçti! 7’de 7 yaptıArda Kardeşler isyan etti: "Bu sözler beni bitirdi!" - SporArda Kardeşler isyan ettiArda Güler, Mbappe'ye asist yaptı! Real Madrid farklı kazandı - SporArda Güler, Mbappe'ye asist yaptı! Madrid farklı kazandıDomenico Tedesco: "İstediğim seviyeden çok uzağız" - Spor"İstediğim seviyeden çok uzağız"Süper Lig devleri Disiplin Kurulu'nda! Ali Koç'a para cezası geldi - SporSüper Lig devleri Disiplin Kurulu'nda! Ali Koç'a para cezası
Sonraki Haber Yükleniyor...