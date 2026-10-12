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Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Cem Öğretir kimdir?

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"Kim Milyoner Olmak İster" yarışması yeni sezon öncesi sunucu değişikliği haberiyle gündem oldu. Bir süredir programın sunuculuğunu üstlenen oyuncu Oktay Kaynarca, yarışmadaki sunuculuk görevini Cem Öğretir'e bıraktı. Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu neden değişti? Peki, Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Cem Öğretir kimdir?

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Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezon öncesi değişiklikler yaşandı. 2024'ten bu yana programın sunucu koltuğunda oturan Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen'le başrolünü paylaştığı "Hamal" dizisine odaklanabilmek adına yarışmadan ayrıldı. Kaynarca'nın yerine oturacak isim ise kanalın yayınladığı tanıtımla açıklandı. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu, ATV Ana Haber'in tanınan yüzü Cem Öğretir oldu.

Kim Milyoner Olmak İsterin yeni sunucusu Cem Öğretir kimdir?
Başlık ResmiKim Milyoner Olmak İsterin yeni sunucusu Cem Öğretir kimdir?

CEM ÖĞRETİR KİMDİR?

Türk sunucu ve haberci Cem Öğretir, 10 Eylül 1973'te İngiltere'de doğdu. Akademisyen olan anne ve babasının eğitimi için bulundukları İngiltere'de dört yaşına kadar kaldı. Çocukluk ve gençlik yılları Eskişehir'de geçti.

1995'te Anadolu Üniversitesi'nin Sinema-Televizyon bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında medya sektöründe çalışmaya başladı.İlk defa 1997'de haber sunmak için ekrana çıktı. Haftasonları TRT Genç Haber'de staj yaptı, radyo için müzik programı yaptı ve haber yazdı.

1995'te İstanbul'a taşındı. Mehmet Ali Birand'in 32. Gün ekibinde yer aldı. Editörlük ve muhabirlik yaptı. Amatör olarak müzikle uğraşan Öğretir, muhabir arkadaşları ile "Son Haber" adlı bir müzik grubu kurdu ve çeşitli mekânlarda sahne aldı. Yüksek sesten kaynaklanan bir sağlık sorunu geçirmesi nedeniyle grubu bıraktı.

2005'te çeşitli kurumlarda sunuculuk dersleri vermeye başladı.2006 yılında haberci ve sunucu Seda Öğretir ile evlendi, çiftin bir kızları oldu.

Öğretir 10 Ağustos 2009'da atv'de Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı. Haber sunucusu olarak çok sayıda ödüle değer görülmüştür.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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