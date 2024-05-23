Eylem Tok'un arandığı kırmızı bülten, İnterpol üyesi ülkelerde geçerli

Ülkenin gündeminde olan Eylem Tok olayında gelişme yaşandı. Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur için kırmızı bülten kararının ardından nedir, ne anlama geliyor soruları araştırıldı.

Bugün Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten çıkarılmasının ardından ne olduğu araştırılırken kime, neden çıkar soruları gündeme geldi. Detayları haberimizde derledik.

Kırmızı Bülten, uluslararası aranan kişinin yerini bulmak ve tutuklanması için ülkelerin gerçekleştirdiği iş birliğidir. Interpol tarafından yayınlanan talep olan bültenin hedefi aranan kişinin nerede olduğunu öğrenmek ve birlik olarak yerini tespit etme çalışmalarıdır.

Bülten, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı tarafından üye ülkelerin talebi üzerine gerçekleşir.

Ülkenin adli makamları tarafından aranan suçlunun ülkeye geri verilmesi ve yakalanması için İnterpol Genel Sekreterliği'nce çıkarılan bültendir. Aranan kişinin açık kimliği, suçla ilgili bilgileri, bulunduğunda yapılması gereken önlemler ve fotoğraf ve parmak izi fişleri yer alır.

Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'un annesinin arabasıyla Belgrad Orman yolunda ATV motoru arıza yaptığı için bekleyen Oğuz Murat Aci'ye çarpması Türkiye'nin gündeminde yer almıştı.

Gerçekleşen kazada 5 kişi yaralı olurken Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. İncelemelerin ardından Timur Cihantimur'ın annesinin arabasıyla uzaklaşıp İstanbul Havalimanı'na gittiği ve annesi ile beraber Mısır'a gittiği öğrenilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından ikili için yakalama kararı çıkarıldı ve kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı.