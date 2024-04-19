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Kızıl Goncalar'da geçen Vaktı Mekatıl kavramının dini bir değeri bulunmamakta

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kızıl Goncalar&#039;da geçen Vaktı Mekatıl kavramının dini bir değeri bulunmamakta

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kızıl Goncalar dizisinde sıkça bahsi geçen "vaktı mekatıl" kelimesinin anlamı ve dinde yeri olup olmadığı araştırılıyor.

Vaktı mekatıl nedir, kelime anlamı ve kökeni merak ediliyor. Kızıl Goncalar dizisinde sıklıkla geçen kavrama dair detaylar haberimizde yer alıyor. 

Kavramı ikiye bölerek incelersek vakt, vakit yani zaman demektir.

Mekatıl ise savaş, hesaplaşma, ceza anlamlarına gelir. 

Bu iki kelimenin birleşimiyle oluşan Vakt-ı Mekatıl, ceza/hesaplaşma zamanı anlamına gelir.

Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre dini kaynaklarda bu duruma bu şekilde bir ad verilmemekte. Vakt-ı Mekatıl uygulamasının dinde yeri olmadığı görülmektedir. 

Tarikatlarda bir cezalandırma yöntemi olarak kadınlarda saç, erkeklerde sakal kesildiği görülüyor. Kızıl Goncalar'da geçen Vaktı Mekatıl kavramının dini bir değeri bulunmamakta - 1. Resim

Kızıl Goncalar dizisinde ilk olarak, Meryem'in çalıştığı börekçinin sahibi İdris efendinin böreklere konulan yağ konusundaki yaptığı hata sonrası Vakt-ı Mekatıl'ı istenmişti. 

Ardından tarikat üyelerinin de olduğu ortamda İdris efendi sındır olarak adlandırılan bir makasla sakalını kesti. 

Dizinin ilerleyen bölümlerinde Zeynep'in halası Birgül'ün da aynı şekilde saçları kesilerek tarikattan atıldığı görüldü. 

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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