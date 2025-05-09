Kızılcık Şerbeti 100.bölümde neler olacak? Ömer, Beril'in kimliğini öğrendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Mayıs 2025 19:11 - Güncelleme: 9 Mayıs 2025 19:12 - Güncelleme:

Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti bugün 100.bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Diziyi yakından takip edenler yeni bölümde neler olacağını araştırmaya başladı. Dizinin ana karakterinden biri olan Pembe'nin ölümü üzerine Nursema, Mustafa ve Fatih adeta dağılır. Farklı noktalarda kendini bulan üç kardeşin bu değişimi izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor.

Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisinin ilk bölümü 13 Ekim 2022 tarihinde yayımlandı. Yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı seküler ve muhafazakar aileyi işleyen Türk televizyon dizisidir. KIZILCIK ŞERBETİ 100.BÖLÜMDE NELER OLACAK? 9 Mayıs 2025 Cuma günü yani bu akşam Kızılcık Şerbeti dizisinin 100. bölümü ekrana gelecek. Pembe karakterinin diziye veda etmesiyle Işıl ve Nursema arasında soğuk savaş başladı. Bu akşamki yeni bölümde, Ömer'in Beril ile ilgili gerçekleri ortaya çıkarmasıyla büyük bir gerilim yaşanacaktır. Ömer, Beril'in geçmişindeki Hulki'yi gün yüzüne çıkararak izleyiciyi şoke edici anlar yaşatacaktır. Kızılcık Şerbeti'nin 100. bölüm fragmanında Beril'in gerçek kimliğini öğrenen Ömer, gerçekleri Kıvılcım'a açıklar. Bu gelişme dizinin sezon finaline yaklaşmasıyla büyük bir heyecan yaşatır. Öte yandan Fatih'in Doğa'dan gizli spor salonundan bir arkadaşının partisine gitmesi büyük bir soruna yol açacaktır. İlgili Haber Ekranların popüler dizisi Uzak Şehir için geri sayım başladı! Uzak Şehir sezon finali ne zaman?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin