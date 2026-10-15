Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi (16 Ekim 2026)

Kocaeli'de yarın okullar tatil mi sorusu, kentte etkisini sürdüren sağanak yağışların ardından öğrenci ve velilerin gündeminde. 15 Ekim Perşembe günü eğitime ara verilmesinin ardından gözler 16 Ekim Cuma için Kocaeli Valiliği'nin verdiği karara çevrildi.

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Kocaeli'de kuvvetli yağışların yol açtığı olumsuzluklar nedeniyle eğitim durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Meteorolojik tahminlerde sağanağın cuma günü de etkisini azalarak sürdürmesinin beklenmesi, öğrenciler ve velilerde "yarın okul var mı?" sorusunu gündeme taşıdı. Kocaeli Valiliği 16 Ekim'e ilişkin kararını açıkladı.

KOCAELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli'de 16 Ekim 2026 Cuma günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. Kocaeli Valiliğinin kararında, son meteorolojik verilere göre sağanak yağışın yarın da etkisini azalarak sürdürmesinin beklendiği belirtildi. Böylece 15 Ekim Perşembe günü uygulanan eğitim arasının ardından cuma günü için de tatil kararı alınmış oldu.

Karar Kocaeli genelini kapsıyor. İzmit, Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası, Körfez, Derince, Başiskele, Kartepe, Gölcük, Karamürsel ve Kandıra'daki eğitim kurumlarında da 16 Ekim Cuma günü ders yapılmayacak. Valilik ayrıca bazı kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını duyurdu.

16 EKİM KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ, DERS VAR MI?

16 Ekim Cuma günü Kocaeli'de ders yapılmayacak. Valiliğin açıklamasına göre kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilecek.

Kocaelide yarın okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi (16 Ekim 2026)

Kamu kurumlarında görev yapan gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan ve 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personel de bir gün idari izinli sayılacak. Kurumların işleyişi açısından mesaisi zorunlu olan çalışanlar ise bu uygulamanın dışında tutulacak.

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