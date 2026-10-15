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16 Ekim okullar tatil mi, yarın okul var mı? Tatil kararı alan iller belli oldu

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16 Ekim okullar tatil mi, yarın okul var mı? Tatil kararı alan iller belli oldu
Başlık ResmiYarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma okul var mı?

16 Ekim okullar tatil mi, yarın okul var mı soruları, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu illerde öğrenci ve velilerin gündeminde. 15 Ekim’de İstanbul, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Yalova ve Zonguldak'ta eğitime ara verilmesinin ardından cuma günü için valiliklerden gelecek yeni kararlar yakından takip ediliyor.

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Şiddetli yağış, sel ve su baskınlarının ardından 15 Ekim Perşembe günü çeşitli illerde eğitime ara verilmişti. Hava koşullarının etkisini sürdürmesiyle birlikte gözler 16 Ekim Cuma gününe çevrildi. Öğrenciler ve veliler okulların açık olup olmayacağını araştırırken bazı valiliklerden yeni açıklamalar gelmeye başladı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da 16 Ekim 2026 Cuma günü okullar tatil edildi. İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkisini sürdüren şiddetli yağışların ardından eğitime verilen aranın cuma günü de devam edeceğini açıkladı. Böylece 15 Ekim Perşembe günü için alınan tatil kararı bir gün daha uzatılmış oldu.

16 Ekim için tatil kararı İstanbul ile sınırlı kalmadı. Kocaeli’de de okulların cuma günü tatil edildiği açıklandı. Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle alınan kararlarla birlikte öğrenciler ve veliler diğer illerden gelecek Valilik açıklamalarını da takip ediyor.

Yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma okul var mı?
Başlık ResmiYarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma okul var mı?

16 EKİM CUMA OKUL VAR MI?

16 Ekim Cuma günü İstanbul ve Kocaeli’de eğitime ara verilecek. İstanbul’da kent genelindeki okullarda yüz yüze eğitim yapılmayacak. Kocaeli’de de devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verilmesine karar verildi.

İstanbul’da bazı kamu çalışanlarına yönelik idari izin uygulamasının da cuma günü devam edeceği açıklandı. Yağışların yol açtığı sel, su baskını ve ulaşım sorunlarına karşı güvenlik çalışmaları sürerken, diğer illerde alınabilecek yeni eğitim kararlarının ilgili valilikler tarafından duyurulması bekleniyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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