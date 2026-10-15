İstanbul Valisi Davut Gül, şiddetli sağanak nedeniyle 16 Ekim Cuma günü de okulların tatil edildiğini, bazı kamu çalışanlarının idari izinlerinin uzatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi ise Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Yalova'da 15 Ekim Perşembe günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Sel felaketinde 2 bin 727 kişi kurtarılırken yağışların bazı bölgelerde metrekareye 100-120 kilograma ulaşabileceği uyarısı yapıldı.

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İstanbul'da iki gündür etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağışın ardından yeni tedbirler alındı. İstanbul Valisi Davut Gül, kentte yaşanan sel ve su baskınlarına ilişkin son durumu açıklarken milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren tatil kararını da duyurdu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü eğitime ara verilen İstanbul'da, 16 Ekim Cuma günü de okulların tatil edilmesine karar verildi.

Yağışların önümüzdeki 2-3 gün boyunca devam etmesinin beklendiğini belirten Gül, toprak kayması ve yol çökmesi gibi muhtemel tehlikelere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

İstanbul'da okullar cuma günü de tatil! 5 ilde daha eğitime ara verildi

İSTANBUL'DA OKULLAR CUMA GÜNÜ DE TATİL EDİLDİ

İstanbul Valisi Davut Gül, şiddetli yağışların ardından kent genelindeki okulların güvenlik kontrollerinden geçirildiğini belirterek 16 Ekim Cuma günü de eğitime ara verileceğini açıkladı.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayan Gül, okullarda elektrik kaçağı ve benzeri risklerin araştırıldığını ifade etti.

Gül, "Okullarımızın daha güvenli eğitim verebilmesi için okullarımızı kurduğumuz ekipler marifetiyle baştan sona kontrol ediyoruz. Herhangi bir elektrik kaçağı var mı, buna benzer bir sorunu var mı? Bize ulaşan çok büyük sorun olmamakla birlikte çocuklarımızın güvenliği, öğretmenlerimizin güvenliği, velilerimizin güvenliği her şeyden önce geliyor. Dolayısıyla da yarın da okullarımız tatil edildi" dedi.

İstanbul'da okullar cuma günü de tatil! 5 ilde daha eğitime ara verildi

OKULLAR PAZARTESİ GÜNÜNE HAZIRLANACAK

Cuma günü de öğrencilerin evlerinde kalacağını belirten Gül, hafta sonu boyunca okullardaki kontrollerin sürdürüleceğini açıkladı.

İstanbul Valisi, "Cuma, cumartesi, pazar günü okullarımızı baştan sona elden geçirerek pazartesi gününe sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim görülebilecek duruma getirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda okullardaki muhtemel hasarların ve güvenlik risklerinin hafta sonu boyunca incelenmesi planlanıyor.

İstanbulda okullar cuma günü de tatil! 5 ilde daha eğitime ara verildi

KAMU ÇALIŞANLARINA İDARİ İZİN CUMA GÜNÜ DE DEVAM EDECEK

Vali Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı kamu çalışanları için uygulanan idari izin kararının 16 Ekim Cuma günü de sürdürüleceğini duyurdu.

Daha önce açıklanan düzenleme kapsamında engelli, hamile, gazi, malul gazi ve belirlenen şartları taşıyan küçük çocuk sahibi kadın kamu personeli idari izinli sayılmıştı.

Gül, söz konusu izinlerin cuma günü de geçerli olacağını belirtti.

İstanbul'da okullar cuma günü de tatil! 5 ilde daha eğitime ara verildi

ÜNİVERSİTELER İÇİN KARARI REKTÖRLÜKLER VERECEK

İstanbul'daki üniversitelerde eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin de açıklama yapan Gül, kararın üniversite yönetimleri tarafından alınacağını söyledi.

Vali Gül, "Üniversitelerimizle ilgili tatil olup olmamasına bugün olduğu gibi üniversitelerimizin kendi yönetimleri karar verecekler. Kendi ihtiyaçlarına, kendi durumlarına bakarak yarın için karar verecekler. Bizim temennimiz tatil olması" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da okullar cuma günü de tatil! 5 ilde daha eğitime ara verildi

"TOPRAK DOYUMA ULAŞTI, 2-3 GÜN DAHA YAĞIŞ BEKLİYORUZ"

İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından yeni tehlikelere karşı da uyarıda bulunan Gül, toprağın yoğun yağış nedeniyle suya doyduğunu belirtti.

Önümüzdeki 2-3 gün boyunca yağışların devam edeceğini açıklayan Gül, özellikle yol ve bina çökmeleri gibi risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Gül, "Yaklaşık 2-3 gün daha yağışlar devam edecek. Toprak belli bir doyuma ulaştı. Dolayısıyla yüz binde bir bile olsa, milyonda bir bile olsa herhangi bir yolun çökmesi, binanın çökmesi, buna benzer bir sıkıntıyla karşılaşmamamız için zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını tavsiye ediyoruz" dedi.

İSTANBUL'DA 2 BİN 722 KİŞİ KURTARILDI

Sel ve su baskınlarının ardından gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin güncel verileri de paylaşan Vali Gül, kent genelinde 2 bin 722 kişinin ekipler tarafından kurtarıldığını açıkladı.

Vatandaşların bir bölümünün botlarla, bir bölümünün ise farklı kurtarma araçlarıyla güvenli bölgelere ulaştırıldığını belirten Gül, 14 noktada küçük çaplı kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

İstanbul Valisi, afetin ilk anından itibaren toplam 46 bin 597 personelin müdahale ve destek faaliyetlerinde görev aldığını ifade etti.

3 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İstanbul'daki şiddetli yağışlarda hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı dileyen Gül, hastanede tedavisi devam eden kişilerin sağlık durumlarına ilişkin de bilgi verdi.

Gül, "Üç vatandaşımız hastanede tedavi görüyorlar. Hayati tehlikeleri yok, durumları iyi. Onlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.

39 İLÇEDE BARINMA İHTİYACI OLANLARA DESTEK

Sağanak nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Gül, çalışmaların 39 ilçede kaymakamlıkların koordinasyonunda sürdürüldüğünü söyledi.

Barınma sorunu yaşayan vatandaşların kamu misafirhanelerine, otellere ve diğer uygun konaklama alanlarına yerleştirildiğini belirten Gül, ihtiyaç sahiplerine desteğin devam edeceğini ifade etti.

Türk Kızılay'ın da afetin ilk anından itibaren vatandaşların beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasında görev aldığını bildirdi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 51 UÇUŞ YÖNLENDİRİLDİ, 19 SEFER İPTAL EDİLDİ

Şiddetli yağış hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Vali Gül, İstanbul Havalimanı'nda 51 uçuşun alternatif havalimanlarına yönlendirildiğini açıkladı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 geliş ve 12 gidiş olmak üzere toplam 19 uçuşun iptal edildiğini belirten Gül, etkilenen yolculara havayolu şirketleri tarafından konaklama ve destek hizmeti sağlandığını söyledi.

İSTANBUL'DA 16 YOL HALA TRAFİĞE KAPALI

Kentteki ulaşım durumuna ilişkin de bilgi veren Vali Gül, 16 yolun trafiğe kapalı olduğunu bildirdi.

Kapalı yolların ana ulaşım arterlerinde bulunmadığını belirten Gül, bunların daha küçük çaplı ve alternatif güzergâhı bulunan yollar olduğunu söyledi.

Yolların yeniden trafiğe açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

MOTOSİKLETLERE TRAFİK YASAĞI DEVAM EDECEK

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışına getirilen yasak da devam edecek.

Vali Davut Gül, trafik koşullarının uygun hale gelmesinin ardından yeni bir açıklama yapılacağını belirterek mevcut yasağın sürdüğünü duyurdu.

ZARAR TESPİT ÇALIŞMALARI PAZARTESİYE KADAR TAMAMLANACAK

Sel ve su baskınlarından etkilenen vatandaşların zararlarının belirlenmesi amacıyla da çalışma başlatıldı.

Vali Gül, kaymakamlıkların koordinasyonunda oluşturulan zarar tespit komisyonlarının sahaya çıktığını açıkladı.

Ekiplerin cuma, cumartesi ve pazar günleri de çalışacağını belirten Gül, hedeflerinin pazartesi gününe kadar zarar tespitlerinin tamamlanması olduğunu söyledi.

VALİ GÜL AYAZAĞA’DA

Öte yandan Vali Gül, sağanak sonrası büyük hasar yaşanan Sarıyer Ayazağa’da incelemelerde bulundu. Canlı yayında açıklamalar yapan Vali Gül “Allah beterinden saklasın. Yani şunların hepsinin o ya da bu şekilde telafisi var. Vefat eden hemşerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. O içimizi yaktı. Şimdi geldik geliş amacımız şu hem hemşehrilerimize geçmiş olsun diyelim hem de bizim arkadaşlar tespitlerini yapıyorlar imkanlar ölçüsünde devletimizin imkanlarıyla zararları ziyanları karşılamak için geldik” dedi.

VALİ GÜL'DEN VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR

Meteorolojik uyarıların dikkate alınmasının yaşanabilecek zararların azaltılmasında etkili olduğunu belirten Gül, vatandaşlara duyarlılıkları nedeniyle teşekkür etti.

Bodrum katlar ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durulmasının da muhtemel zararları azalttığını ifade eden Gül, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının koordinasyon içinde çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci ilk andan itibaren takip ettiğini belirten Gül, ilgili bakanlıkların da kendi sorumluluk alanlarında çalışmalara destek verdiğini kaydetti.

İstanbulda okullar cuma günü de tatil! 5 ilde daha eğitime ara verildi

İSTANBUL DIŞINDA 5 İLDE DAHA OKULLAR TATİL EDİLDİ

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, şiddetli sağanak yağış nedeniyle İstanbul'un yanı sıra 5 ilde daha eğitime ara verildiğini açıkladı. Çiftçi, alınan tedbirler kapsamında İstanbul'da 2 gün, Kocaeli, Zonguldak, Sakarya, Düzce ve Yalova'da ise 1 gün eğitim ve öğretime ara verildiğini bildirdi.

Söz konusu 5 ilde 15 Ekim Perşembe günü için tatil kararı uygulanırken İstanbul'da tatil 16 Ekim Cuma gününü de kapsayacak şekilde uzatıldı.

7 İLDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerini paylaşan Bakan Çiftçi, yağışların önümüzdeki saatlerde de etkisini sürdüreceğini belirtti.

Çiftçi, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yağış miktarının yer yer metrekareye 100 ila 120 kilograma ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Muhtemel risklerin azaltılması amacıyla sarı kodlu uyarı verilen illere bilgilendirme mesajları iletildiğini, turuncu kodlu uyarı bulunan bölgelerde ise vatandaşlara SMS gönderildiğini belirten Çiftçi, sel, su baskını, taşkın, ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

İstanbulda okullar cuma günü de tatil! 5 ilde daha eğitime ara verildi

BAKAN ÇİFTÇİ SON BİLANÇOYU AÇIKLADI: 2 BİN 727 KİŞİ KURTARILDI

Afet müdahale çalışmalarına ilişkin güncel verileri de paylaşan Bakan Çiftçi, uyarı verilen illerde toplam 9 bin 588 ihbar alındığını, bunların 8 bin 815'inin İstanbul'dan geldiğini bildirdi.

İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan ve doğrulanan 6 bin 728 vakanın büyük bölümüne ekipler tarafından müdahale edildiğini belirten Çiftçi, kent genelinde sel ve su baskınları nedeniyle mahsur kalan 2 bin 727 vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı.

Ayazağa'daki tahliye çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Çiftçi, İstanbul'da 46 bin 597 personel, 2 bin 288 araç ve 14 botun görev yaptığını kaydetti.

Türkiye genelinde ise 55 bin 560 personel, 6 bin 574 araç ve 20 botun teyakkuz halinde bulunduğunu belirten Çiftçi, afet bölgelerine Afyonkarahisar, Tokat, Muğla ve Kütahya'dan da destek ekiplerinin sevk edildiğini bildirdi.

Bakan Çiftçi ayrıca tahliye edilen ve afetlerden etkilenen vatandaşlara 4 bin 692 adet gıda malzemesi ulaştırıldığını açıkladı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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