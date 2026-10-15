İstanbul ve Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan sağanak yağış, barajlara yaradı. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı dünkü yağışların etkisiyle bir günde yüzde 7,16 artarak yüzde 45,22 seviyesine yükseldi. Beykoz ilçesindeki Elmalı Barajı ise yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, megakentte önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve dün etkisini artıran yağış, barajlarda su seviyesinin yükselmesine neden oldu.

DOLULUK ORANI BİR GÜNDE YÜZDE 7 ARTTI

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bir günde yüzde 7,16 artarken, bugün itibarıyla ortalama doluluk oranı yüzde 45,22 olarak kaydedildi.

İstanbulu sağanak vurdu, barajlar coştu! Son 24 saatte büyük artış

ELMALI BARAJI YÜZDE 100 DOLDU

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 84,2, Terkos'ta yüzde 34,64, Sazlıdere'de yüzde 27,47, Alibey'de yüzde 68,13, Büyükçekmece'de yüzde 29,02, Ömerli'de yüzde 62,17, Darlık'ta yüzde 67,74, Elmalı'da yüzde 100, Pabuçdere'de yüzde 3,41 ve Kazandere'de yüzde 8,28 olarak ölçüldü.

İstanbul'u sağanak vurdu, barajlar coştu! Son 24 saatte büyük artış

Melen'den 447,81 milyon, Yeşilçay'dan da 120,06 milyon metreküp olmak üzere bu yıl toplam 567,87 milyon metreküp su alındı. İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 908 milyon 6 bin metreküp olarak hesaplandı. Barajlara bu yıl düşen yağış miktarı metrekare başına 837,7 kilogram oldu.

İstanbul'u sağanak vurdu, barajlar coştu! Son 24 saatte büyük artış

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 392,45 milyon metreküp olarak kaydedildi.

İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 2 milyon 93 bin metreküp olarak ölçüldü.

İstanbulu sağanak vurdu, barajlar coştu! Son 24 saatte büyük artış

BARAJLARIN SON 10 YILDAKİ SU SEVİYELERİ

İSKİ istatistiklerine göre, 15 Ekim tarihli baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 41,88, 2017'de yüzde 53,17, 2018'de yüzde 53,95, 2019'da yüzde 45,86, 2020'de yüzde 33,21, 2021'de yüzde 47,7, 2022'de yüzde 44,56, 2023'te yüzde 21,69, 2024'te yüzde 34,74, 2025'te yüzde 24,96 iken, bugünkü oran yüzde 45,22 olarak kayıtlara geçti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | İstanbul Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIİstanbul

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