Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Yaşam

Harita kıpkırmızı! AKOM İstanbul için tarih verdi, sağanak kaç gün sürecek?

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Harita kıpkırmızı! AKOM İstanbul için tarih verdi, sağanak kaç gün sürecek?
Başlık ResmiHarita kıpkırmızı! AKOM İstanbul için tarih verdi, sağanak kaç gün sürecek? "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

İki gündür şiddetli sağanak etkisindeki İstanbul için AKOM ve Meteoroloji’den yeni sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji sağanak yağışın bugün de süreceğini belirtirken, AKOM ise soğuk ve yağışlı sistemin Pazartesi gününe kadar etkili olacağını belirtti. Kentte sıcaklığın ise 15 derece olması bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji 31 il için de sağanak uyarısı yaptı.

Kaydet
|

İstanbul’da kent genelinde iki gündür etkili olan sağanak hayatı felç ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimleri için yeni kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu.

ÖNERİLEN HABERLER
İstanbul ve Marmara’da zor gece! Araçlar sürüklendi, mahsur kalanlar kamyonlarla kurtarıldı
GÜNDEM

İstanbul ve Marmara’da zor gece! Araçlar sürüklendi, mahsur kalanlar kamyonlarla kurtarıldı

SICAKLIK NORMALİN ALTINDA

Meteoroloji’den alınan tahminlere göre, bugün yurt genelinde hava çok bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Harita kıpkırmızı! AKOM İstanbul için tarih verdi, sağanak kaç gün sürecek?
Başlık ResmiHarita kıpkırmızı! AKOM İstanbul için tarih verdi, sağanak kaç gün sürecek?

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Harita kıpkırmızı! AKOM İstanbul için tarih verdi, sağanak kaç gün sürecek?
Başlık ResmiHarita kıpkırmızı! AKOM İstanbul için tarih verdi, sağanak kaç gün sürecek?

YENİ SAĞANAK ALARMI

Meteoroloji şöyle uyardı:

Güney Ege kıyıları ile Edirne ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya'nın doğu kıyı ilçeleri, Sivas, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Kocaeli, Düzce, Zonguldak Bartın, Kastamonu kıyıları, Sivas, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Harita kıpkırmızı! AKOM İstanbul için tarih verdi, sağanak kaç gün sürecek?
Başlık ResmiHarita kıpkırmızı! AKOM İstanbul için tarih verdi, sağanak kaç gün sürecek?

AKOM: PAZARTESİ’YE KADAR ETKİLİ OLACAK

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) da İstanbul için yeni hava durumu raporunu yayınladı. AKOM, soğuk ve yağışlı sistemin yeni hafta başına (Pazartesi) kadar etkili olacağını belirtti.

Harita kıpkırmızı! AKOM İstanbul için tarih verdi, sağanak kaç gün sürecek?
Başlık ResmiHarita kıpkırmızı! AKOM İstanbul için tarih verdi, sağanak kaç gün sürecek?

AKOM uyarısında “Sıcaklıkların 15-17 °C aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği, aralıklarla sağanak ve kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor” diyerek uyardı.

Harita kıpkırmızı! AKOM İstanbul için tarih verdi, sağanak kaç gün sürecek?
Başlık ResmiHarita kıpkırmızı! AKOM İstanbul için tarih verdi, sağanak kaç gün sürecek?

Meteoroloji’nin sağanak uyarısı yaptığı iller şöyle;

Bölgeİller
Marmara BölgesiBursa, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli
Ege BölgesiDenizli, İzmir, Manisa
Akdeniz BölgesiAdana, Antalya, Burdur, Hatay
İç Anadolu BölgesiAnkara, Çankırı, Eskişehir, Konya
Karadeniz BölgesiAmasya, Bolu, Düzce, Kastamonu, Rize, Samsun, Trabzon, Zonguldak
Doğu Anadolu BölgesiErzurum, Kars, Malatya, Van
Güneydoğu Anadolu BölgesiDiyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ | İstanbul
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.