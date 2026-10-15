Harita kıpkırmızı! AKOM İstanbul için tarih verdi, sağanak kaç gün sürecek?
İki gündür şiddetli sağanak etkisindeki İstanbul için AKOM ve Meteoroloji’den yeni sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji sağanak yağışın bugün de süreceğini belirtirken, AKOM ise soğuk ve yağışlı sistemin Pazartesi gününe kadar etkili olacağını belirtti. Kentte sıcaklığın ise 15 derece olması bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji 31 il için de sağanak uyarısı yaptı.
İstanbul’da kent genelinde iki gündür etkili olan sağanak hayatı felç ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimleri için yeni kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu.
İstanbul ve Marmara’da zor gece! Araçlar sürüklendi, mahsur kalanlar kamyonlarla kurtarıldı
SICAKLIK NORMALİN ALTINDA
Meteoroloji’den alınan tahminlere göre, bugün yurt genelinde hava çok bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
YENİ SAĞANAK ALARMI
Meteoroloji şöyle uyardı:
Güney Ege kıyıları ile Edirne ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya'nın doğu kıyı ilçeleri, Sivas, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Kocaeli, Düzce, Zonguldak Bartın, Kastamonu kıyıları, Sivas, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
AKOM: PAZARTESİ’YE KADAR ETKİLİ OLACAK
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) da İstanbul için yeni hava durumu raporunu yayınladı. AKOM, soğuk ve yağışlı sistemin yeni hafta başına (Pazartesi) kadar etkili olacağını belirtti.
AKOM uyarısında “Sıcaklıkların 15-17 °C aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği, aralıklarla sağanak ve kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor” diyerek uyardı.
Meteoroloji’nin sağanak uyarısı yaptığı iller şöyle;
|Bölge
|İller
|Marmara Bölgesi
|Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli
|Ege Bölgesi
|Denizli, İzmir, Manisa
|Akdeniz Bölgesi
|Adana, Antalya, Burdur, Hatay
|İç Anadolu Bölgesi
|Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya
|Karadeniz Bölgesi
|Amasya, Bolu, Düzce, Kastamonu, Rize, Samsun, Trabzon, Zonguldak
|Doğu Anadolu Bölgesi
|Erzurum, Kars, Malatya, Van
|Güneydoğu Anadolu Bölgesi
|Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa