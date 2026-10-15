İstanbul ve Marmara’da zor gece! Araçlar sürüklendi, mahsur kalanlar kamyonlarla kurtarıldı

SAKARYA’DA ARAÇLAR SEL SULARINDA SÜRÜKLENDİ

Turuncu kodlu uyarının yapıldığı Sakarya’da, kuvvetli yağış Karasu ilçe merkezi ve çevre mahallelerde su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokaklar suyla kaplanırken park halindeki araçların sel sularında sürüklendiği anlar kameralara yansıdı.

Darıçayırı Mahallesi ile Karasu ilçe merkezi arasındaki yol çift yönlü ulaşıma kapatıldı. D-650 kara yolunun Adapazarı–Karasu istikametinde de su ve çamur nedeniyle ulaşım durdu, çok sayıda araç mahsur kaldı.

İtfaiye ve kurtarma ekipleri tahliye çalışması başlatırken sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirildi.