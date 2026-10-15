İstanbul ve Marmara’da zor gece! Araçlar sürüklendi, mahsur kalanlar kamyonlarla kurtarıldı
İstanbul ve Marmara’da etkili olan sağanak yağış, dereleri taşırdı, ev ve iş yerlerini su altında bıraktı.
Ayazağa’da yaklaşık 200 çalışan kamyonlarla tahliye edilirken Sakarya ve Yalova’da araçlar sel sularında sürüklendi.
İstanbul’da 14 yaşındaki bir çocuk elektrik akımına kapılarak, 34 yaşındaki bir vatandaş da ayağının kayması sonucu düşerek hayatını kaybetti. Gece boyunca kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü kentte eğitime ara verildi.
İşte dün akşamdan bu sabaha yaşananlar…
AYAZAĞA’DA GECE MESAİSİ MAHSURİYETE DÖNÜŞTÜ
İstanbul’da sağanağın en fazla etkilediği noktalardan biri Sarıyer Ayazağa oldu. Kemerburgaz Caddesi’nin suyla kaplanması üzerine, cadde üzerindeki şirketlerde gece mesaisinde bulunan yaklaşık 200 çalışan iş yerlerinde mahsur kaldı.
İhbarların ardından bölgeye AFAD, AKUT, Sualtı Arama Kurtarma, itfaiye, Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri sevk edildi. Su tahliye çalışmalarının yeterli olmaması üzerine mahsur kalanlara kamyon, minibüs ve iş makineleriyle ulaşıldı. Çalışanlar ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerlerden çıkarıldı.
KİMİ BOTLA KURTARILDI, KİMİ KEPÇEYLE KARŞIYA GEÇİRİLDİ
Ayazağa’da bazı çalışanlar Sahil Güvenlik ekiplerinin botlarıyla güvenli alanlara taşındı. Gece evlerine ulaşmaya çalışan vatandaşlar ise taşan dere sularını geçemedi.
Bölgede mahsur kalanlar, iş makinelerinin kepçeleriyle karşıdan karşıya geçirildi. Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerindeki ev ve iş yerlerinde su baskınları nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı. Vatandaşlar kendi imkânlarıyla suyu boşaltmaya çalışırken ekipler, ihbar gelen bodrum katlarında arama yaptı.
OTOMOBİLLER SÜRÜKLENDİ, OTOBÜSLER SUDA KALDI
Sel suları, Sarıyer’de bazı otomobilleri kaldırımlara ve bariyerlere sürükledi. İETT otobüsleri de suyla kaplanan yollarda mahsur kaldı.
Kemerburgaz Caddesi’nde ilerleyemeyen bazı sürücüler kontak kapatıp araçlarını yol kenarında bıraktı. Cadde ve ara sokaklarda su tahliyesi ile kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti.
BALAT’TAN ACI HABER: 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre, Fatih Balat Mahallesi’ndeki Çukurbostan Parkı’nda 14 yaşındaki M.I., su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapıldı.
Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ARNAVUTKÖY’DE İŞ MAKİNELERİ DEVREYE GİRDİ
Arnavutköy’de evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, taşkınlar nedeniyle yollarda mahsur kaldı. Belediye ekipleri, vatandaşları iş makineleriyle güvenli alanlara taşıdı.
Kurtarma çalışmalarında hayvanlar da unutulmadı. Boğazköy İlkokulu’nun bahçesinde mahsur kalan sokak hayvanları, belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
ALT GEÇİTLER SUYLA DOLDU, MİNİBÜS MAHSUR KALDI
Sağanak, İstanbul’un farklı ilçelerindeki alt geçitlerde de ulaşımı aksattı. Beşiktaş Nispetiye Caddesi’ndeki alt geçidi su basarken Sultanbeyli’de araçlar mahsur kaldı.
Pendik Çamçeşme Mahallesi Kemalpaşa Caddesi’ndeki alt geçitte ise biriken suda bir minibüs mahsur kaldı. Bazı sürücüler suyla kaplanan yoldan geçemeyerek geri döndü. Tevfik İleri Caddesi’nde de köprü üzerindeki yağmur sularının alt geçide yoğun şekilde aktığı görüldü.
ŞİLE OTOYOLU’NDA ULAŞIM KESİLDİ
Şile Otoyolu’nun Çekmeköy mevkisinde meydana gelen su taşkını nedeniyle ekipler tahliye çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında Ümraniye istikameti geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.
Sürücüler yan yola yönlendirilirken trafik kontrollü şekilde sağlandı. Maltepe’de de ana caddelerde biriken sular araçların ilerlemesini zorlaştırdı; D-100 kara yolunun Maltepe Köprüsü mevkisinde sürücüler kontrollü ilerledi.
İstanbul genelinde akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı.
NAKKAŞ DERESİ TAŞTI, SİTENİN OTOPARKINI SU BASTI
Küçükçekmece’de Nakkaş Deresi’nin yer yer taşması, İstasyon Mahallesi’ndeki Rıfat Ilgaz Caddesi ile bir sitenin bahçe ve otoparkında su baskınına yol açtı.
Belediye ekipleri, sitenin bahçesi ve otoparkındaki suları tahliye etti. Otoparkta mahsur kalan araçlar kurtarıldı.
MİNAREDEN KOPAN LEVHALAR ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde gece saatlerinde Kuledibi Mevlana Camii’nin minaresindeki kurşun levha parçaları, Hanımeli Sokak’ta park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.
Sağanak ve rüzgârın ardından meydana gelen olayda araç hasar gördü, yaralanan olmadı. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek sokağı tedbir amacıyla yaya ve araç trafiğine kapattı.
SAKARYA’DA ARAÇLAR SEL SULARINDA SÜRÜKLENDİ
Turuncu kodlu uyarının yapıldığı Sakarya’da, kuvvetli yağış Karasu ilçe merkezi ve çevre mahallelerde su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokaklar suyla kaplanırken park halindeki araçların sel sularında sürüklendiği anlar kameralara yansıdı.
Darıçayırı Mahallesi ile Karasu ilçe merkezi arasındaki yol çift yönlü ulaşıma kapatıldı. D-650 kara yolunun Adapazarı–Karasu istikametinde de su ve çamur nedeniyle ulaşım durdu, çok sayıda araç mahsur kaldı.
İtfaiye ve kurtarma ekipleri tahliye çalışması başlatırken sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirildi.
YALOVA’DA KAHVEHANEYİ SEL BASTI
Yalova’nın Armutlu ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı araçlar suda sürüklendi. Taşkın suları bir kahvehaneye de doldu.
Vatandaşlar kahvehanede mahsur kalırken masa ve sandalyeler sel sularıyla sürüklendi. Sokak ve caddelerde ulaşım aksadı; bölgede iş makineleriyle çalışma yürütüldü.
KOCAELİ’DE DERELER TAŞTI, EV VE İŞ YERLERİ SU ALTINDA KALDI
Kocaeli’de akşam başlayan ve gece etkisini artıran sağanak, özellikle Başiskele ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.
Dere taşkınları nedeniyle sahil kesimi ile Yeşilyurt ve Seymen mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. D-130 kara yolunda sürücüler, biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Gebze ve Dilovası’nda da cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı sokaklardaki kuvvetli akıntı, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
BURSA’DA DALGALAR PARKE TAŞLARINI SÖKTÜ
Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Tirilye Mahallesi’nde sağanak ve fırtına, sahil şeridinde hasara yol açtı.
Fırtınayla yükselen dalgalar kordon boyunu aştı. Parke taşları yerinden sökülerek metrelerce sürüklendi, sahildeki koruma demirleri koptu. Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açarak suyun tahliyesi için çalışma yaptı.
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde de kuvvetli yağış sonrası su baskınları meydana geldi. Cadde ve sokaklarda ulaşım aksarken belediye ve itfaiye ekipleri tahliye çalışmalarına başladı.
İSTANBUL’DA BİNLERCE İHBAR: 8 BİN PERSONEL SAHAYA ÇIKTI
İstanbul Valiliği, 14 Ekim saat 20.00 itibarıyla yağışın bilançosunu açıkladı. Saat 06.00–20.00 arasında AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 2 bin 518 ihbar ulaştı.
Kayıtlarda 1.277 su baskını, 47 mahsur kalma, 15 heyelan, 13 ağaç devrilmesi ve 2 çatı uçması yer aldı. İhbarlarda 808 konut, 280 iş yeri ve 76 araç kaydı da bulundu.
AFAD İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde kriz masası oluşturulurken 8 bin personel, 2 bin araç ve iş makinesiyle olumsuzluklara müdahale edildi. Valiliğin paylaştığı verilere göre Beykoz-Ömerli’de metrekareye 193,84 kilogram yağış kaydedildi.
İSTANBUL’DA EĞİTİME ARA VERİLDİ, MOTOSİKLETLERE YASAK GELDİ
Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul genelindeki resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 15 Ekim Perşembe günü bir gün ara verildi.
Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışı, 14 Ekim Çarşamba saat 21.00’den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklandı.
Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, gazi, malul gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı açıklandı.
Sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele birimlerinde çalışan kadın personel, küçük çocuk sahibi olmaya bağlı izin kapsamının dışında tutuldu. Ancak 8 yaşından küçük engelli çocuğu bulunan çalışan annelerin meslek grubu ayrımı olmaksızın izinli sayılacağı belirtildi. Yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında bakım hizmeti veren sosyal hizmet personeli de idari izin kapsamı dışında bırakıldı.
HASAR TESPİTİ BAŞLADI, YENİ GÜN İÇİN UYARI YAPILDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da yağışın azaldığı noktalarda, Valilik koordinasyonunda hasar tespit çalışmalarının başladığını duyurdu.
Kurum, gece yaptığı açıklamada 15 Ekim için İstanbul dâhil 42 ile sarı; Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce’ye turuncu kodlu uyarı bulunduğunu belirtti.
Vatandaşlardan meteorolojik uyarıları yakından takip etmeleri ve risklere karşı dikkatli olmaları istendi.