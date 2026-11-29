İzmir’de bir pideci dükkanında yiyip içtikten sonra hesabı ödemeden dükkandan çıkan müşteriler, işletme sahibini isyan ettirdi. İş yeri sahibi Ali Numani, "Bu tür olaylar son zamanlarda çok sık olmaya başladı. Gelip söyleseler biz gereğini fazlasıyla yapıyoruz. İnsanın zoruna gidiyor, üzülüyoruz" dedi.

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İzmir’in Konak ilçesindeki tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda pideci dükkanında yaşananlar ‘Pes’ dedirtti.

Ali Numani’nin işlettiği pideci dükkanına 2 gün önce saat 12.30 sıralarında gelen bir müşteri, menüden pide ve içecek sipariş etti. Yemeğini yiyen kişi, sıra hesabı ödemeye gelince telefonla konuşuyormuş gibi yaparak dükkandan ayrıldı.

Pidecinin kabusu oldular! 3 ayda 2 kez oldu: Yiyip içip hesap ödemeden kaçıyorlar

Yaklaşık 3 ay önce yaşanan başka bir olayda ise 4 kişilik grup, dükkanın üst katındaki masalarda yemek yiyip içeceklerini tüketti. Grup, daha sonra hesabı ödemeden merdivenlerden inerek kasanın yanından geçip iş yerinden uzaklaştı. Her iki olay da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Pidecinin kabusu oldular! 3 ayda 2 kez oldu: Yiyip içip hesap ödemeden kaçıyorlar

“YAPILAN HAREKET HİÇ HOŞ DEĞİL”

İş yeri sahibi Ali Numani, son dönemde bu olayların arttığını belirterek tepki gösterdi:

"Hesabı ödemeden bazı müşterilerimiz masadan kalkıp sessiz sedasız gidiyor. Bu durum maddi açıdan herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor ama bizim açımızdan yapılan hareket hiç hoş değil. İhtiyacı olmayan insanlar, bakımlı hanımefendiler ve beyefendiler de bu şekilde davranıyor. Bu durum esnaf olarak insanın zoruna gidiyor. Gelip söyleseler biz gereğini fazlasıyla yapıyoruz. Üzülüyoruz.

Pidecinin kabusu oldular! 3 ayda 2 kez oldu: Yiyip içip hesap ödemeden kaçıyorlar

“KASAYA UĞRAMADAN GİTTİLER"

Yaşanan olaylardan birinin nasıl gerçekleştiğini anlatan Numani, "Menümüzdeki en güzel şeyleri seçip yiyorlar. Telefonla konuşuyormuş gibi yapıp masadan uzaklaşıyor, hiçbir şey söylemeden gidiyor. Bilgisayarımızda kontrol ettiğimizde masadan hesap almadığımız ortaya çıkıyor. Yoğun da oluyoruz, takibini yapamıyoruz. Hoş olmayan bir durum" diye konuştu.

“YAKLAŞIK 45 DAKİKA OTURDULAR”

Dört kişilik bir grubun da yaklaşık 45 dakika iş yerinde oturduğunu aktaran Numani, "Yediler, içtiler, yaklaşık 45 dakika oturdular. Kalabalıktan ve yoğunluktan yararlanarak kasaya uğramadan doğrudan aşağıya inip gittiler. Kayıtları incelediğimizde hareketlerin kasıtlı olduğu belli oluyor. Hanımefendilerden birisi kasaya doğru yöneldiğinde, diğer hanımefendi kasaya gitmesin diye onu düzeltti" ifadelerini kullandı.

"HERKESİN EMEĞİNİN HAKKI VAR"

Numani, "Herkesin emeğinin hakkı var. Esnaf zaten zor günler geçiriyor” dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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